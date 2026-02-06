تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن إيران و"الحزب".. ماذا قالت عن المفاوضات؟

ترجمة "لبنان 24"

Lebanon 24
06-02-2026 | 02:51
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن إيران والحزب.. ماذا قالت عن المفاوضات؟
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن إيران والحزب.. ماذا قالت عن المفاوضات؟ photos 0
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدثّت فيه عن المفاوضات القائمة بين إيران وأميركا لمنع الحرب بينهما، حيث تُعقد محادثات بهذا الشأن في سلطنة عُمان.
 
 
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنّ "إسرائيل تشكك بشدة في إمكانية التوصل إلى اتفاق يمنع هجوماً أميركياً على إيران"، مشيراً إلى أنّ "المطالب الأميركية في المفاوضات تشمل حظراً كاملاً لتخصيب اليورانيوم، الحد من عدد ومدى الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى 500 كيلومتر، وفق ما تقول وكالة رويترز، بالإضافة إلى وقف الدعم لجميع وكلاء إيران في الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله في لبنان، والجماعات في العراق، بالإضافة إلى جماعة الحوثي في اليمن".


يوضح التقرير أنَّ "التقييمات في إسرائيل وكذلك لدى العديد من المصادر الأميركية، تُشير إلى أنَّ فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة، لكن من الممكن خلق ديناميكية أو إطار عمل إيجابي لمواصلة المفاوضات، وليس من الواضح في الوقت الراهن ما إذا كان الإيرانيون سيحاولون كسب الوقت"، وتابع: "يُعتقد أن واشنطن لا تنوي الوقوع في هذا الفخ، لأن الوقت ليس في صالحها، فالوجود العسكري المتزايد في الشرق الأوسط يُكلّف الولايات المتحدة أموالاً طائلة، ومن المرجح أن تُوجّه الولايات المتحدة قريباً إنذاراً نهائياً لطهران أساسه التالي: إما اتفاق بشروطنا أو حرب".


ويلفت التقرير إلى أنه "ثمة قلق في إسرائيل من أن يكتفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما يعتبره إنجازاً في الملف النووي، من دون الإصرار على فرض قيود على الصواريخ، أو تقديم الدعم لوكلاء إيران، أو التعامل مع المتظاهرين"، وتابع: "الرسالة التي يوجهها الأميركيون لحلفائهم هي أن هذا لن يحدث، لكن ترامب زعيم لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وليس من الواضح كيف سيتصرف".


التقرير يرى في المقابل أن "طهران تدخل المفاوضات وهي في موقعٍ ضعيف"، مشيراً إلى أنَّ "المُرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يخشى تجدّد الاحتجاجات ضده، فيما الجماعات الوكيلة لإيران في الشرق الأوسط قد ضعُفت بشكل كبير خلال حرب غزة"، وأضاف: "في لبنان، سُحق حزب الله بينما في سوريا أُطيح بنظام بشار الأسد، بينما امتنعت الجماعات المسلحة في العراق عن مساعدة إيران في حرب الـ12 يوماً خلال شهر حزيران 2025".


وأكمل: "هذه المرة، يكمن الخوف في أنه إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً، فستهاجم إيران إسرائيل، وستنضم الجماعات في محور المقاومة الإيراني إلى الحملة. لقد هدد خامنئي نفسه بالفعل بأن أي هجوم أميركي سيشعل حرباً إقليمية، فيما تستعد إسرائيل لمثل هذا السيناريو وتعتزم التصرف وفقاً لذلك واستغلال أي ثغرة من هذا القبيل لتوجيه ضربة قوية".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

