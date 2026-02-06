صحيفة إسرائيلية تتحدث عن إيران والحزب.. ماذا قالت عن المفاوضات؟

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدثّت فيه عن المفاوضات القائمة بين وأميركا لمنع الحرب بينهما، حيث تُعقد محادثات بهذا الشأن في سلطنة عُمان.



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنّ " تشكك بشدة في إمكانية التوصل إلى اتفاق يمنع هجوماً أميركياً على إيران"، مشيراً إلى أنّ "المطالب الأميركية في المفاوضات تشمل حظراً كاملاً لتخصيب اليورانيوم، الحد من عدد ومدى الصواريخ الباليستية إلى 500 كيلومتر، وفق ما تقول وكالة رويترز، بالإضافة إلى وقف الدعم لجميع وكلاء إيران في ، بما في ذلك في ، والجماعات في العراق، بالإضافة إلى جماعة الحوثي في اليمن".





يوضح التقرير أنَّ "التقييمات وكذلك لدى العديد من المصادر الأميركية، تُشير إلى أنَّ فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة، لكن من الممكن خلق ديناميكية أو إطار عمل إيجابي لمواصلة المفاوضات، وليس من الواضح في الوقت الراهن ما إذا كان الإيرانيون سيحاولون كسب الوقت"، وتابع: "يُعتقد أن لا تنوي الوقوع في هذا الفخ، لأن الوقت ليس في صالحها، فالوجود العسكري المتزايد في الشرق الأوسط يُكلّف أموالاً طائلة، ومن المرجح أن تُوجّه الولايات المتحدة قريباً إنذاراً نهائياً لطهران أساسه التالي: إما اتفاق بشروطنا أو حرب".





ويلفت التقرير إلى أنه "ثمة قلق في إسرائيل من أن يكتفي الرئيس الأميركي بما يعتبره إنجازاً في الملف النووي، من دون الإصرار على فرض قيود على الصواريخ، أو تقديم الدعم لوكلاء إيران، أو التعامل مع المتظاهرين"، وتابع: "الرسالة التي يوجهها الأميركيون لحلفائهم هي أن هذا لن يحدث، لكن ترامب زعيم لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وليس من الواضح كيف سيتصرف".





التقرير يرى في المقابل أن "طهران تدخل المفاوضات وهي في موقعٍ ضعيف"، مشيراً إلى أنَّ "المُرشد الأعلى علي خامنئي يخشى تجدّد الاحتجاجات ضده، فيما الجماعات الوكيلة لإيران في الشرق الأوسط قد ضعُفت بشكل كبير خلال حرب غزة"، وأضاف: "في لبنان، سُحق حزب الله بينما في أُطيح بنظام بشار ، بينما امتنعت الجماعات المسلحة في العراق عن مساعدة إيران في حرب الـ12 يوماً خلال شهر حزيران 2025".





وأكمل: "هذه المرة، يكمن الخوف في أنه إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً، فستهاجم إيران إسرائيل، وستنضم الجماعات في محور المقاومة الإيراني إلى الحملة. لقد هدد خامنئي نفسه بالفعل بأن أي هجوم أميركي سيشعل حرباً إقليمية، فيما تستعد إسرائيل لمثل هذا السيناريو وتعتزم التصرف وفقاً لذلك واستغلال أي ثغرة من هذا القبيل لتوجيه ضربة قوية".