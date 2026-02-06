أول تعليق من عائلة القذافي على جنازة سيف الإسلام

اعتبر ، أن شقيقه "فاز بالانتخابات وهو ميّت"، وذلك في أوّل تعليق على جنازته التي شارك فيها آلاف ، من أنار النظام السابق وبقية التيارات السياسية.



وكتب الساعدي القذافي تدوينة على صفحته بموقع "إكس"، قال فيها "جنازة اليوم أكبر جنازة في تاريخ ...جنازة اليوم استفتاء شعبي ووطني على شعبية سيف ، الذي فاز بالانتخابات وهو ميّت"، أرفقها بصور وثقت للحشود الغفيرة التي شيّعت جثمان سيف الإسلام إلى المقبرة.

