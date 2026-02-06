مأساة في دولة عربية.. وفاة 4 أطفال وإصابة 2 بانهيار سور داخل دير أثري

شهدت محافظة في صعيد مصر اليوم الجمعة، حادثة مأساوية بعد انهيار جزء من سور داخل "دير القديس " الأثري بمركز ملوي، ما أسفر عن وفاة أربعة أطفال وإصابة اثنين آخرين.



تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بسقوط السور الفاصل بين وحرم الدير، وعلى الفور انتقلت إلى الموقع سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.





وأكدت المعاينة وفاة الأطفال الأربعة، بينما نُقل المصابان إلى التخصصي لتلقي العلاج العاجل.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن السور المنهار غير أثري ويفصل بين مباني الدير والمزرعة التابعة له، وقد تزامن الانهيار مع الزحام الشديد لرحلات الزوار في الدير اليوم.

ويُعد دير القديس "أبو فانا"، المعروف باسم دير ، من أقدم المعالم القبطية في مصر، إذ تأسس في القرن الرابع الميلادي على يد الراهب "أبو فانا". ويقع الدير في الظهير الصحراوي لمركز ملوي، وقد اكتشف النمساوي قبر القديس داخل كنيسته الأثرية عام 1992. (العربية)