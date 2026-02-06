تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مأساة في دولة عربية.. وفاة 4 أطفال وإصابة 2 بانهيار سور داخل دير أثري

Lebanon 24
06-02-2026 | 12:44
A-
A+
مأساة في دولة عربية.. وفاة 4 أطفال وإصابة 2 بانهيار سور داخل دير أثري
مأساة في دولة عربية.. وفاة 4 أطفال وإصابة 2 بانهيار سور داخل دير أثري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر اليوم الجمعة، حادثة مأساوية بعد انهيار جزء من سور داخل "دير القديس أبو فانا" الأثري بمركز ملوي، ما أسفر عن وفاة أربعة أطفال وإصابة اثنين آخرين.

تلقت مديرية أمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بسقوط السور الفاصل بين منطقة المزرعة وحرم الدير، وعلى الفور انتقلت إلى الموقع سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.


وأكدت المعاينة وفاة الأطفال الأربعة، بينما نُقل المصابان إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج العاجل.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن السور المنهار غير أثري ويفصل بين مباني الدير والمزرعة التابعة له، وقد تزامن الانهيار مع الزحام الشديد لرحلات الزوار في الدير اليوم.

ويُعد دير القديس "أبو فانا"، المعروف باسم دير الصليب، من أقدم المعالم القبطية في مصر، إذ تأسس في القرن الرابع الميلادي على يد الراهب "أبو فانا". ويقع الدير في الظهير الصحراوي لمركز ملوي، وقد اكتشف معهد الآثار النمساوي قبر القديس داخل كنيسته الأثرية عام 1992. (العربية) 

 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني بغزة: وفاة 17 فلسطينيا إثر انهيار المباني في قطاع غزة بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: إصابة 4 بينهم 3 أطفال في هجوم روسي بطائرات مسيّرة على مدينة أوديسا
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في حمص السورية والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليونان... وفاة 4 متسلقين في انهيار جليديّ
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:44:52 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مديرية أمن المنيا

منطقة المزرعة

معهد الآثار

مستشفى ملوي

أبو فانا

الصليب

النمسا

المنيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:31 | 2026-02-07
Lebanon24
23:48 | 2026-02-06
Lebanon24
23:28 | 2026-02-06
Lebanon24
23:23 | 2026-02-06
Lebanon24
23:20 | 2026-02-06
Lebanon24
23:14 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24