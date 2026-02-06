مأساة في دولة عربية.. وفاة 4 أطفال وإصابة 2 بانهيار سور داخل دير أثري

شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر اليوم الجمعة، حادثة مأساوية بعد انهيار جزء من سور داخل "دير القديس أبو فانا" الأثري بمركز ملوي، ما أسفر عن وفاة أربعة أطفال وإصابة اثنين آخرين. تلقت مديرية أمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بسقوط السور الفاصل بين منطقة المزرعة وحرم الدير، وعلى الفور انتقلت إلى الموقع سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية. وأكدت المعاينة وفاة الأطفال الأربعة، بينما نُقل المصابان إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج العاجل. وأوضحت التحقيقات الأولية أن السور المنهار غير أثري ويفصل بين مباني الدير والمزرعة التابعة له، وقد تزامن الانهيار مع الزحام الشديد لرحلات الزوار في الدير اليوم. ويُعد دير القديس "أبو فانا"، المعروف باسم دير الصليب، من أقدم المعالم القبطية في مصر، إذ تأسس في القرن الرابع الميلادي على يد الراهب "أبو فانا". ويقع الدير في الظهير الصحراوي لمركز ملوي، وقد اكتشف معهد الآثار النمساوي قبر القديس داخل كنيسته الأثرية عام 1992. (العربية)