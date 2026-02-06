تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

خلال محادثات مسقط.. إيران ترفض طلب واشنطن وقف تخصيب اليورانيوم

Lebanon 24
06-02-2026 | 15:30
خلال محادثات مسقط.. إيران ترفض طلب واشنطن وقف تخصيب اليورانيوم
خلال محادثات مسقط.. إيران ترفض طلب واشنطن وقف تخصيب اليورانيوم photos 0
أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن دبلوماسي إقليمي أن إيران رفضت دعوات الولايات المتحدة لوقف تخصيب اليورانيوم على أراضيها، لكنها أبدت استعدادها لمناقشة مستوى التخصيب أو إنشاء تحالف إقليمي لإدارة الملف.
 

وأوضح المصدر أن طهران خلال محادثات اليوم الجمعة في سلطنة عمان أظهرت استعدادها لبحث "مستوى ونقاء" التخصيب، أو تشكيل تحالف إقليمي للتعامل مع هذا الملف.
 

وأضاف الدبلوماسي أن "إيران ترى أن المفاوضين الأميركيين بدأوا يفهمون موقفها بشأن التخصيب، وأبدوا مرونة تجاه مطالبها".


وأشار إلى أن "القدرات الصاروخية الإيرانية لم تُناقش خلال مفاوضات مسقط".


وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق، أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على استئناف الحوار، موضحا أن مفاوضات مسقط كانت بداية جيدة وتم نقل وجهة نظر طهران.


وأشار عراقجي إلى أن "انعدام الثقة يمثل تحديا خطيرا للمفاوضات، ويجب التغلب على ذلك وقد عقد نقاش جيد اليوم، وتقرر الاستمرار"، لافتا إلى أن "الشرط الأساسي لأي حوار هو الامتناع عن التهديدات والضغوط".


وتأتي مفاوضات مسقط بعد ارتفاع حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، حيث كثفت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة وطلبت من طهران إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة خطر التعرض لهجوم.


كما حذر مسؤولون إيرانيون من رد حاسم على أي عمل عسكري مع إظهار انفتاحهم على الحوار الدبلوماسي. (روسيا اليوم) 
