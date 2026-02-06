بدء تنفيذ اتفاق الجيش السوري وقسد ميدانياً في الحسكة

أعلنت هيئة العمليات في أن وفداً من الهيئة، يضم عدداً من الضباط، عقد لقاءً مع ممثلي قوات قسد، تلاه جولة ميدانية شملت عدة مناطق ومواقع في ، ووصفت الأجواء بأنها إيجابية.





وأوضحت الهيئة أن اللقاء والجولة يندرجان في إطار بدء التطبيق الميداني للاتفاق المبرم بين و"قسد"، مشيرة إلى التوافق على مراحل زمنية محددة للشروع في تنفيذ بنود الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأضافت أن الاتفاق يتضمن الانسحاب من المناطق المدنية إلى نقاط عسكرية محددة، وفتح الطرقات، والتعاون في تفكيك الألغام وإزالة السواتر، إضافة إلى تسريع خطوات الاندماج، بما يعكس توجهاً عملياً لترجمة التفاهمات السياسية إلى إجراءات ميدانية على الأرض.

Advertisement