تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد جولة إيجابية.. إيران وأميركا تتفقان على مواصلة المفاوضات النووية في مسقط

Lebanon 24
06-02-2026 | 16:42
A-
A+
بعد جولة إيجابية.. إيران وأميركا تتفقان على مواصلة المفاوضات النووية في مسقط
بعد جولة إيجابية.. إيران وأميركا تتفقان على مواصلة المفاوضات النووية في مسقط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت طهران الجمعة أنها ستواصل المفاوضات مع واشنطن بعد انتهاء جولة محادثات في سلطنة عُمان، واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اللقاءات كانت "إيجابية"، رغم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن عمل عسكري ضد إيران.

قاد عراقجي وفد بلاده، بينما ترأس الوفد الأميركي ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، إلى جانب صهر الرئيس جاريد كوشنر.

وأشاد عراقجي بأجواء المحادثات، موضحاً ذلك للتلفزيون الإيراني الرسمي: "في أجواء إيجابية للغاية، تبادلنا الحجج وأطلعنا الطرف الآخر على وجهات نظرنا"، مضيفا أن الجانبين "اتفقا على مواصلة المفاوضات، لكننا سنقرر لاحقا بشأن الآليات والتوقيت".

وشدد عراقجي على أن "المباحثات تركّز حصرا على الملف النووي، ونحن لا نبحث في أي ملف آخر مع الأميركيين"، فيما تؤكد الولايات المتحدة على ضرورة أن تتناول أيضا برنامجها للصواريخ البالستية ودعمها لتنظيمات مسلحة في المنطقة.

وحضّ عراقجي واشنطن على وقف "التهديدات" بحق بلاده بما يتيح استكمال المباحثات، موضحا أن المفاوضين سيقرّرون سبل "المضي قدما" بعد التشاور مع العاصمتين.

ولم تعلّق واشنطن بعد على جولة التفاوض، لكنها أعلنت بعيد انتهائها فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني شملت 15 كيانا وشخصين و14 سفينة.

وهذه أول محادثات منذ أن شنّت الولايات المتحدة في يونيو ضربات على مواقع رئيسية للبرنامج النووي الإيراني خلال حرب الاثني عشر يوما التي بدأتها إسرائيل على إيران.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأنها تجري بصورة غير مباشرة، بينما نشرت وزارة الخارجية العُمانية صورا تظهر الوزير بدر بن حمد البوسعيدي يلتقي كلا من الوفدين بصورة منفصلة.

لكن موقع "أكسيوس" الأميركي نقل عن مصدرين أن مناقشات مباشرة جرت بين عراقجي وويتكوف وكوشنر في عُمان.

وذكر وزير الخارجية العُماني على منصة "إكس"، أن: "مباحثات جدية للغاية توسطنا بين إيران والولايات المتحدة في مسقط اليوم"، مضيفة أنه كان "من المفيد توضيح الموقفين الإيراني والأميركي وتحديد مجالات التقدم الممكن".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تسنيم: انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة العمانية مسقط
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيشاركان في المفاوضات النووية مع إيران في مسقط
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء مباحثات الجمعة بين إيران وأميركا في مسقط... عراقجي: بداية إيجابيّة
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الإيراني بالقاهرة: إيران ستحافظ على حقوقها النووية في محادثات مسقط
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 07:46:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الأميركيين

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:31 | 2026-02-07
Lebanon24
23:48 | 2026-02-06
Lebanon24
23:28 | 2026-02-06
Lebanon24
23:23 | 2026-02-06
Lebanon24
23:20 | 2026-02-06
Lebanon24
23:14 | 2026-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24