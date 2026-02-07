تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: حرب أوكرانيا مسألة مصير لأوروبا

Lebanon 24
07-02-2026 | 02:49
A-
A+
رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: حرب أوكرانيا مسألة مصير لأوروبا
رئيس مؤتمر ميونخ للأمن: حرب أوكرانيا مسألة مصير لأوروبا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إيشينجر، من تفاقم التهديد الروسي على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيراً إلى أن أوكرانيا تدافع اليوم عن أوروبا.
وقال إيشينجر في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "طالما أن أوكرانيا تدافع عن أوروبا، فإن الخطر ليس كبيراً"، مضيفاً أن حركة جيوش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقيدة هناك، "وقد يفقد آلاف الجنود هناك أسبوعياً".

وأوضح إيشينجر أنه في اللحظة التي يتم فيها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سيتغير الوضع، وقال: "حينها يستطيع بوتين مواصلة إعادة التسلح بهدوء تام، وسيتفاقم مستوى التهديد بالنسبة لدول حلف شمال الأطلسي على الجناح الشرقي".

ومع ذلك، شدد إيشينجر على أن الأهم هو إنهاء القتل في أسرع وقت ممكن.

وقال: "لا شيء أتمناه لشعب أوكرانيا أكثر من ذلك. لكن التهديد الروسي سيزداد أيضاً بالنسبة لنا نحن الألمان، إذا لم يكن وقف إطلاق النار المستقبلي مصحوباً بتقييد واسع للحشد العسكري في المناطق العسكرية الغربية لروسيا"، مضيفاً أن هذا الأمر "غير متوقع على الإطلاق للأسف". وقال: "لذلك، فإن مجرد وقف إطلاق النار لن يكون بأية حال من الأحوال سببا للاسترخاء".
وأكد إيشينجر أن الطريقة التي تنتهي بها الحرب في أوكرانيا تعد "مسألة مصير بحد ذاتها بالنسبة لألمانيا وأوروبا"، مشيراً إلى أن أوكرانيا تدافع اليوم عن أوروبا، وليس فقط عن أراضيها.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضاً في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الأسبوع المقبل.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها منذ ما يقرب من أربعة أعوام في مواجهة الحرب الروسية. وتحاول الولايات المتحدة حالياً إنهاء القتال عبر المفاوضات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: مؤتمر ميونخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء عسكري لبناني-أميركي حول "الميكانيزم" ومصير مؤتمر دعم الجيش بعد زيارة هيكل لواشنطن
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الاجتماع مع القادة الأوروبيين سيعقب اجتماع مستشاري الأمن القومي من أوكرانيا وأميركا وأوروبا
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: غرينلاند مسألة حاسمة للأمن القومي والأمن العالمي
lebanon 24
Lebanon24
07/02/2026 23:36:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

في أسرع وقت ممكن

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

الألمانية

فلاديمير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-02-07
Lebanon24
16:08 | 2026-02-07
Lebanon24
16:00 | 2026-02-07
Lebanon24
15:52 | 2026-02-07
Lebanon24
15:43 | 2026-02-07
Lebanon24
15:07 | 2026-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24