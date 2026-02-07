تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الأمطار تهطل يوميا بغزارة منذ بداية العام .. وكالة البيئة البريطانية تصدر 91 تحذيرا من فيضانات متوقعة

07-02-2026
07-02-2026 | 04:41
الأمطار تهطل يوميا بغزارة منذ بداية العام .. وكالة البيئة البريطانية تصدر 91 تحذيرا من فيضانات متوقعة
الأمطار تهطل يوميا بغزارة منذ بداية العام .. وكالة البيئة البريطانية تصدر 91 تحذيرا من فيضانات متوقعة photos 0
أصدرت وكالة البيئة البريطانية 91 تحذيرا من فيضانات متوقعة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد.

وشملت التحذيرات مناطق متفرقة بجميع أنحاء جنوب وجنوب غربي إنجلترا ومنطقة ميدلانز الشرقية والغربية، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا)، السبت.

وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة الموارد الطبيعية البريطانية في ويلز 11 تحذيرا من حدوث فيضانات.
وحذرت خدمة الإطفاء والإنقاذ في وارويكشاير من "استمرار هطول أمطار غزيرة، السبت، وارتفاع مستويات المياه في نهر دين إلى حالة أصبحت فيها الفيضانات وشيكة".

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية، الخميس، عن هطول أمطار بصفة يومية منذ بداية العام في جنوب غربي إنجلترا وجنوب ويلز.
وكالة الأنباء البريطانية

مكتب الأرصاد الجوية

وكالة الأنباء

جنوب ويلز

البريطاني

جنوب غرب

إنجلترا

