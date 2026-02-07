الأمطار تهطل يوميا بغزارة منذ بداية العام .. وكالة البيئة البريطانية تصدر 91 تحذيرا من فيضانات متوقعة

أصدرت وكالة البيئة 91 تحذيرا من فيضانات متوقعة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد.



وشملت التحذيرات مناطق متفرقة بجميع أنحاء جنوب وجنوب غربي ومنطقة ميدلانز الشرقية والغربية، حسب (بي.إيه.ميديا)، السبت.



وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة الموارد الطبيعية البريطانية في 11 تحذيرا من حدوث فيضانات.

وحذرت خدمة الإطفاء والإنقاذ في وارويكشاير من "استمرار هطول أمطار غزيرة، السبت، وارتفاع مستويات المياه في نهر دين إلى حالة أصبحت فيها الفيضانات وشيكة".



وأعلن ، الخميس، عن هطول أمطار بصفة يومية منذ بداية العام في جنوب غربي إنجلترا وجنوب ويلز.