على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.. أميركا والهند تبرمان إتّفاقاً تجاريّاً

أفادت وكالة " "، أنّ أعلن عن توصّل والهند إلى إطار اتفاق تجاري مؤقت يرتكز على مبدأ وتحقيق المصالح المشتركة.

ويُعدّ هذا الاتفاق خطوة استراتيجية تهدف إلى إزالة العوائق التجارية القائمة، وتوفير بيئة اقتصادية متوازنة تمهد الطريق لإبرام اتفاقية تجارة ثنائية شاملة وموسعة بين القوتين الاقتصاديتين في القريب. (ارم نيوز)