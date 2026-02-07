تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
من "اليونيسيف".. تحذير من تدهور وضع الأطفال في غزة
Lebanon 24
07-02-2026
|
07:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت
منظمة الأمم المتحدة
للطفولة (يونيسيف)، اليوم السبت، من تدهور الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها
قطاع غزة
.
وقالت المنظمة في بيانٍ لها إنَّ "الوضع لا يزال بالغ الهشاشة ومميتاً للآلاف من الأطفال في مناطق الصراع"، بحسب ما ذكرت
الوكالة الفلسطينية
الرسمية للأنباء "وفا".
وأكدت المنظمة، أن أطفال غزة لا يزالون يرزحون تحت وطأة
الغارات
الجوية، ويعانون من الانهيار الشامل في منظومات الصحة والمياه والتعليم، مما يجعل البقاء على قيد الحياة تحدياً يومياً.
وجددت "اليونيسيف" دعوتها لوقف الأعمال العدائية، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة قبل فوات الأوان في تلك المناطق المنكوبة.
وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن آلاف المرضى والجرحى يواجهون مصيراً مجهولاً بسبب انهيار المنظومة الصحية.
وأوضحت أن ما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة والتي تُصارع من أجل استمرار تقديم الخدمة، أصبحت مجرد محطات انتظار قسرية لآلاف المرضى والجرحى الذين يواجهون مصيراً مجهولاً.
وأضافت أن ما خلفته "الإبادة الصحية" من تأثيرات كارثية جعل استمرار تقديم الرعاية الصحية معجزة يومية، وتحدياً كبيراً أمام جهود التعافي، واستعادة العديد من الخدمات التخصصية.
وأشارت إلى أن نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية، في وقت بلغت فيه نسبة الأرصدة الصفرية 46% من قائمة الأدوية الأساسية، و66% من المستهلكات الطبية، و84% من المواد المخبرية وبنوك
الدم
.
(24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"اليونيسيف": وضع الأطفال في السودان بالغ الخطورة ويجب أن يحظى باهتمام عالمي أكبر
Lebanon 24
"اليونيسيف": وضع الأطفال في السودان بالغ الخطورة ويجب أن يحظى باهتمام عالمي أكبر
07/02/2026 23:39:22
07/02/2026 23:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من الأمير هاري وميغان ماركل من مخاطر الهواتف على الأطفال
Lebanon 24
تحذير من الأمير هاري وميغان ماركل من مخاطر الهواتف على الأطفال
07/02/2026 23:39:22
07/02/2026 23:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للآباء من عبارة تدمر مشاعر الأطفال عند الإصابة
Lebanon 24
تحذير للآباء من عبارة تدمر مشاعر الأطفال عند الإصابة
07/02/2026 23:39:22
07/02/2026 23:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تدهور وضع الشبكة الكهربائية في أوكرانيا يهدد سلامة الطاقة النووية
Lebanon 24
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تدهور وضع الشبكة الكهربائية في أوكرانيا يهدد سلامة الطاقة النووية
07/02/2026 23:39:22
07/02/2026 23:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الأمم المتحدة
الوكالة الفلسطينية
الأمم المتحدة
الفلسطينية
قطاع غزة
الغارات
فلسطين
الشام
تابع
قد يعجبك أيضاً
لماذا أُبعد نجل نتنياهو إلى أميركا... إليكم القصة كاملة
Lebanon 24
لماذا أُبعد نجل نتنياهو إلى أميركا... إليكم القصة كاملة
16:29 | 2026-02-07
07/02/2026 04:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"اختبار الذعر" في القطب الشمالي.. كيف يحضر البريطانيون جنودهم لحرب روسيا؟
Lebanon 24
"اختبار الذعر" في القطب الشمالي.. كيف يحضر البريطانيون جنودهم لحرب روسيا؟
16:08 | 2026-02-07
07/02/2026 04:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"ارتباك عميق".. لماذا تتفاوض أميركا مع إيران في "لحظة ضعف"؟
Lebanon 24
"ارتباك عميق".. لماذا تتفاوض أميركا مع إيران في "لحظة ضعف"؟
16:00 | 2026-02-07
07/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رفضا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.. حماس تُثمن تعليق العمل في الموانئ
Lebanon 24
رفضا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.. حماس تُثمن تعليق العمل في الموانئ
15:52 | 2026-02-07
07/02/2026 03:52:40
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تُحرّض على أحمد الشرع.. ماذا قالت عنه؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تُحرّض على أحمد الشرع.. ماذا قالت عنه؟
15:43 | 2026-02-07
07/02/2026 03:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذه هي أسباب "اقالة واستقالة" وفيق صفا...
05:00 | 2026-02-07
07/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
Lebanon 24
غراهام أخطأ العنوان؟!
04:30 | 2026-02-07
07/02/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:29 | 2026-02-07
لماذا أُبعد نجل نتنياهو إلى أميركا... إليكم القصة كاملة
16:08 | 2026-02-07
"اختبار الذعر" في القطب الشمالي.. كيف يحضر البريطانيون جنودهم لحرب روسيا؟
16:00 | 2026-02-07
"ارتباك عميق".. لماذا تتفاوض أميركا مع إيران في "لحظة ضعف"؟
15:52 | 2026-02-07
رفضا لشحن الأسلحة إلى إسرائيل.. حماس تُثمن تعليق العمل في الموانئ
15:43 | 2026-02-07
صحيفة إسرائيلية تُحرّض على أحمد الشرع.. ماذا قالت عنه؟
15:07 | 2026-02-07
بمهمة عاجلة.. لماذا غابت "إف-22 رابتور" عن سماء "السوبر بول"؟
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
07/02/2026 23:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
07/02/2026 23:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
07/02/2026 23:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24