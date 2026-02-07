من "اليونيسيف".. تحذير من تدهور وضع الأطفال في غزة

حذرت للطفولة (يونيسيف)، اليوم السبت، من تدهور الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها .



وقالت المنظمة في بيانٍ لها إنَّ "الوضع لا يزال بالغ الهشاشة ومميتاً للآلاف من الأطفال في مناطق الصراع"، بحسب ما ذكرت الرسمية للأنباء "وفا".





وأكدت المنظمة، أن أطفال غزة لا يزالون يرزحون تحت وطأة الجوية، ويعانون من الانهيار الشامل في منظومات الصحة والمياه والتعليم، مما يجعل البقاء على قيد الحياة تحدياً يومياً.





وجددت "اليونيسيف" دعوتها لوقف الأعمال العدائية، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات المنقذة للحياة قبل فوات الأوان في تلك المناطق المنكوبة.





وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن آلاف المرضى والجرحى يواجهون مصيراً مجهولاً بسبب انهيار المنظومة الصحية.





وأوضحت أن ما تبقى من مستشفيات عاملة في قطاع غزة والتي تُصارع من أجل استمرار تقديم الخدمة، أصبحت مجرد محطات انتظار قسرية لآلاف المرضى والجرحى الذين يواجهون مصيراً مجهولاً.





وأضافت أن ما خلفته "الإبادة الصحية" من تأثيرات كارثية جعل استمرار تقديم الرعاية الصحية معجزة يومية، وتحدياً كبيراً أمام جهود التعافي، واستعادة العديد من الخدمات التخصصية.





وأشارت إلى أن نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية، في وقت بلغت فيه نسبة الأرصدة الصفرية 46% من قائمة الأدوية الأساسية، و66% من المستهلكات الطبية، و84% من المواد المخبرية وبنوك . (24)