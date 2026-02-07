بالتنسيق مع التحالف الدولي.. العراق يتسلّم 2250 إرهابياً من سوريا

أعلنت خلية الإعلام الأمني في ، السبت، "استلام 2250 إرهابياً من بالتنسيق مع وبدء إجراءات تصنيفهم قضائياً".





وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن في تصريح لوكالة الأنباء "واع": إن "العراق تسلم 2250 إرهابياً من الجانب السوري برا وجوا بالتنسيق مع التحالف الدولي، وبجهود كبيرة من القوات الأمنية، واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة".

وذكر معن أنّ "الفرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلا عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر".

وبيّن أن "المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق ، والمنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة".

وأوضح معن أن " تجري اتصالات مستمرة مع عدة دول فيما يخص بقية الجنسيات"، لافتاً إلى أن "عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف". (سكاي نيوز عربية)