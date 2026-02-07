هزّتان أرضيتان ضربتا دولة عربيّة... كم بلغت قوّتهما؟

أعلن في ، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس ريختر، في إقليم الحسيمة، ليل أمس الجمعة.

وقال مدير للجيوفيزياء، إنّه تمّ تسجيل هزة أرضية أخرى في إقليم أزيلال؛ بلغت قوّتها 2.8 على مقياس ريختر، ولم يشعر بها السكان بشكل كبير. (هسبريس)