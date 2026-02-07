زوجة نتنياهو تسرق المناشف!



كشف الرئيس السابق لفريق الحماية الخاص برئيس الوزراء ، أن زوجته اعتادت أخذ مناشف ومحتويات من الفنادق خلال زيارات رسمية.



وأوضح المسؤول السابق أن إدارات الفنادق كانت تتواصل مع فريق الحماية للاستفسار عن اختفاء مقتنيات، ليُكتشف لاحقاً أنها بحوزة سارة ، مشيراً إلى أن الأمر تكرّرت أكثر من مرة.

Advertisement