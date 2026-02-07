"الطائر العملاق".. عالم فلك يكشف اللغز

أثار ظهور جسم غامض يشبه طائرًا عملاقًا بالقرب من الشمس موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل، قبل أن يقدّم عالم الروسي ألكسندر كيسيليوف تفسيرًا علميًا محتملًا لهذا المشهد اللافت.



وكان خبراء مختبر الشمسي في التابع لأكاديمية العلوم الروسية قد رصدوا قبل أيام جسمًا غير مألوف قرب الشمس باستخدام تلسكوب LASCO، مرجّحين في البداية أن يكون جسماً مجرياً ضخماً، خصوصاً أن حجمه قُدّر بما يفوق حجم الأرض بنحو عشر مرات.



غير أن كيسيليوف يرى أن الصورة المتداولة ربما التُقطت في وقت سابق، مشيراً إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن يكون الجسم مذنباً عابراً اقترب من الشمس.



ويفسر العالم الشكل الشبيه بالطائر بأن المذنب، عند اقترابه الشديد من الشمس، يتعرض لحرارة هائلة تؤدي إلى تبخر المواد المتطايرة فيه، مثل الماء وثاني أكسيد الكربون، ما يُنتج ذيلاً ساطعاً يبدو في الصور كجناحين ممدودين.

ولم يستبعد كيسيليوف احتمالات أخرى، من بينها أن يكون ما شوهد تشكلاً بلازمياً في الهالة الشمسية، أو مجرد وهم بصري ناتج عن زوايا التصوير، أو حتى خللاً تقنياً في أجهزة الرصد. (إرم نيوز)