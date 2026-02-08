تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد مسقط.. بزشكيان: نحترم من يحترمنا وعراقجي يرفض "تصفير التخصيب"

Lebanon 24
08-02-2026 | 01:45
بعد مسقط.. بزشكيان: نحترم من يحترمنا وعراقجي يرفض تصفير التخصيب
بعد مسقط.. بزشكيان: نحترم من يحترمنا وعراقجي يرفض تصفير التخصيب photos 0
بعد أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات واشنطن وطهران في مسقط يوم الجمعة الماضي بأنها "جيدة"، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "الشعب الإيراني يرد على الاحترام بالاحترام ولا يقبل لغة التهديد بالقوة".

وشدد بزشكيان، الأحد، على أن المفاوضات مع الجانب الأميركي حول الملف النووي شكّلت خطوة إلى الأمام، لافتًا إلى أن الحوار كان دائما خيار إيران لحل النزاعات سلميا. وأضاف أن منطق طهران في الملف النووي يرتكز إلى الحقوق المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وفي السياق نفسه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا يحق لأي جهة مطالبة بلاده بتصفير تخصيب اليورانيوم، مشددًا على أن إيران "تصر على التخصيب" وأنه "ليس لأي جهة أن تملي عليها ما يجب أن تقوم به".

وأضاف عراقجي أن منشآت إيران النووية تعرضت للاستهداف "لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة"، معتبرا أنه "لا مجال أمامهم إلا التفاوض". وفي المقابل، قال إن طهران مستعدة "لرفع القلق حول نسبة تخصيب اليورانيوم".
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": طهران تمسكت برفضها إنهاء تخصيب الوقود النووي خلال محادثات مسقط
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: يجب احترام حق إيران في تخصيب اليورانيوم بطريقة سلمية
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات مسقط.. إيران تضع "رفع العقوبات" و"التخصيب" في صدارة الشروط
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا لواشنطن: ننتظر احترام سيادتنا وعدم التدخل في شؤون "ألبرتا"
lebanon 24
Lebanon24
08/02/2026 12:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

الرئيس الإيراني

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإيراني

دونالد

واشنطن

النووي

