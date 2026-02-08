بعد مسقط.. بزشكيان: نحترم من يحترمنا وعراقجي يرفض "تصفير التخصيب"

بعد أن وصف الرئيس الأميركي محادثات وطهران في مسقط يوم الجمعة الماضي بأنها "جيدة"، قال مسعود بزشكيان إن "الشعب يرد على الاحترام بالاحترام ولا يقبل لغة التهديد بالقوة".



وشدد بزشكيان، الأحد، على أن المفاوضات مع الجانب الأميركي حول الملف شكّلت خطوة إلى الأمام، لافتًا إلى أن الحوار كان دائما خيار لحل النزاعات سلميا. وأضاف أن منطق في الملف النووي يرتكز إلى الحقوق المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.



وفي السياق نفسه، أكد عباس عراقجي أنه لا يحق لأي جهة مطالبة بلاده بتصفير تخصيب اليورانيوم، مشددًا على أن إيران "تصر على التخصيب" وأنه "ليس لأي جهة أن تملي عليها ما يجب أن تقوم به".



وأضاف عراقجي أن منشآت إيران النووية تعرضت للاستهداف "لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة"، معتبرا أنه "لا مجال أمامهم إلا التفاوض". وفي المقابل، قال إن طهران مستعدة "لرفع القلق حول نسبة تخصيب اليورانيوم".

