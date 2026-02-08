تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بعد مسقط.. بزشكيان: نحترم من يحترمنا وعراقجي يرفض "تصفير التخصيب"
Lebanon 24
08-02-2026
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أن وصف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
محادثات
واشنطن
وطهران في مسقط يوم الجمعة الماضي بأنها "جيدة"، قال
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان إن "الشعب
الإيراني
يرد على الاحترام بالاحترام ولا يقبل لغة التهديد بالقوة".
وشدد بزشكيان، الأحد، على أن المفاوضات مع الجانب الأميركي حول الملف
النووي
شكّلت خطوة إلى الأمام، لافتًا إلى أن الحوار كان دائما خيار
إيران
لحل النزاعات سلميا. وأضاف أن منطق
طهران
في الملف النووي يرتكز إلى الحقوق المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي السياق نفسه، أكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي أنه لا يحق لأي جهة مطالبة بلاده بتصفير تخصيب اليورانيوم، مشددًا على أن إيران "تصر على التخصيب" وأنه "ليس لأي جهة أن تملي عليها ما يجب أن تقوم به".
وأضاف عراقجي أن منشآت إيران النووية تعرضت للاستهداف "لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة"، معتبرا أنه "لا مجال أمامهم إلا التفاوض". وفي المقابل، قال إن طهران مستعدة "لرفع القلق حول نسبة تخصيب اليورانيوم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": طهران تمسكت برفضها إنهاء تخصيب الوقود النووي خلال محادثات مسقط
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": طهران تمسكت برفضها إنهاء تخصيب الوقود النووي خلال محادثات مسقط
08/02/2026 12:38:43
08/02/2026 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لافروف: يجب احترام حق إيران في تخصيب اليورانيوم بطريقة سلمية
Lebanon 24
لافروف: يجب احترام حق إيران في تخصيب اليورانيوم بطريقة سلمية
08/02/2026 12:38:43
08/02/2026 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات مسقط.. إيران تضع "رفع العقوبات" و"التخصيب" في صدارة الشروط
Lebanon 24
مفاوضات مسقط.. إيران تضع "رفع العقوبات" و"التخصيب" في صدارة الشروط
08/02/2026 12:38:43
08/02/2026 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء كندا لواشنطن: ننتظر احترام سيادتنا وعدم التدخل في شؤون "ألبرتا"
Lebanon 24
رئيس وزراء كندا لواشنطن: ننتظر احترام سيادتنا وعدم التدخل في شؤون "ألبرتا"
08/02/2026 12:38:43
08/02/2026 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
الرئيس الإيراني
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الإيراني
دونالد
واشنطن
النووي
تابع
قد يعجبك أيضاً
قائد إيراني: مستعدون للحرب لكننا لا نسعى لإشعال مواجهة إقليمية
Lebanon 24
قائد إيراني: مستعدون للحرب لكننا لا نسعى لإشعال مواجهة إقليمية
05:14 | 2026-02-08
08/02/2026 05:14:03
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأحمر يقلب المعادلة.. 2026 مرشّح ليكون عام تراجع أرباح شركات الحاويات
Lebanon 24
البحر الأحمر يقلب المعادلة.. 2026 مرشّح ليكون عام تراجع أرباح شركات الحاويات
04:53 | 2026-02-08
08/02/2026 04:53:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تكتم حوله.. إسرائيل تكشف هوية "السجين آكس"
Lebanon 24
بعد تكتم حوله.. إسرائيل تكشف هوية "السجين آكس"
04:31 | 2026-02-08
08/02/2026 04:31:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تحتفظ بحرية ضرب طهران
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تحتفظ بحرية ضرب طهران
04:30 | 2026-02-08
08/02/2026 04:30:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
04:21 | 2026-02-08
08/02/2026 04:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
10:30 | 2026-02-07
07/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
14:07 | 2026-02-07
07/02/2026 02:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:14 | 2026-02-08
قائد إيراني: مستعدون للحرب لكننا لا نسعى لإشعال مواجهة إقليمية
04:53 | 2026-02-08
البحر الأحمر يقلب المعادلة.. 2026 مرشّح ليكون عام تراجع أرباح شركات الحاويات
04:31 | 2026-02-08
بعد تكتم حوله.. إسرائيل تكشف هوية "السجين آكس"
04:30 | 2026-02-08
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب تحتفظ بحرية ضرب طهران
04:21 | 2026-02-08
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
04:17 | 2026-02-08
نتنياهو يقدّم زيارته.. لقاء مع ترامب الأربعاء لبحث مفاوضات إيران
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
08/02/2026 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
08/02/2026 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
08/02/2026 12:38:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24