السيسي في أبوظبي.. زيارة "أخوية" وتشديد على التنسيق الإقليمي

وصل ، الأربعاء، إلى في زيارة وُصفت بـ“الأخوية”.



وكان في استقبال السيسي لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي، الشيخ زايد آل رئيس دولة ، إلى جانب الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الإمارات، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.



وقالت الرئاسة في بيان إن الزيارة تأتي تأكيداً على حرص قيادتي البلدين على مواصلة ترسيخ العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتعزيز التشاور والتنسيق بشأن والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

