تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

داخل مطعم... هكذا قُتِلَ رجل أعمال عربيّ

Lebanon 24
09-02-2026 | 05:36
A-
A+
داخل مطعم... هكذا قُتِلَ رجل أعمال عربيّ
داخل مطعم... هكذا قُتِلَ رجل أعمال عربيّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أغلق الأمن المصري أحد المطاعم في منطقة فيصل، بعد مقتل رجل الأعمال حازم حمدان، صاحب شركة "كيان" لتأجير السيارات، خلال محاولته إنهاء خلاف بين ابن خاله وأحد العاملين في المطعم.

وكشفت أسرة حازم حمدان أن المجني عليه توجه إلى المطعم لعقد جلسة صلح، إلا أن الموقف تحول إلى مأساة بعدما انهال عليه وعلى ابن خاله أحد العاملين في المطعم، بمعاونة نحو 14 شخصاً آخرين، بالضرب باستخدام أدوات حادة بينها السنج والسواطير، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في وريد في القدم، وتوفي متأثراً بإصابته قبل وصوله إلى مستشفى الهرم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة. (روسيا اليوم)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلاميّ عربيّ ينعى والده رجل الأعمال: الله يرحمك يا أبي (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أمام مطعمه الجديد.. شقيق رجل أعمال مشهور يحرق نفسه
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلد عربي.. إغلاق مطعم بعد إصابة 22 شخصاً بالتسمم
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24
سرق مبلغًا ضخمًا من داخل خزنة مطعم في البترون… وهذا ما حلّ به بعد ساعات معدودة فقط (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:44:59 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

مستشفى الهرم

روسيا اليوم

النيابة

روسيا

حمدان

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:20 | 2026-02-09
Lebanon24
08:00 | 2026-02-09
Lebanon24
07:28 | 2026-02-09
Lebanon24
07:22 | 2026-02-09
Lebanon24
07:00 | 2026-02-09
Lebanon24
06:54 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24