عربي-دولي
داخل مطعم... هكذا قُتِلَ رجل أعمال عربيّ
أغلق الأمن المصري أحد المطاعم في منطقة فيصل، بعد مقتل رجل الأعمال حازم
حمدان
، صاحب شركة "كيان" لتأجير السيارات، خلال محاولته إنهاء خلاف بين ابن خاله وأحد العاملين في المطعم.
وكشفت أسرة حازم حمدان أن المجني عليه توجه إلى المطعم لعقد جلسة صلح، إلا أن الموقف تحول إلى مأساة بعدما انهال عليه وعلى ابن خاله أحد العاملين في المطعم، بمعاونة نحو 14 شخصاً آخرين، بالضرب باستخدام أدوات حادة بينها السنج والسواطير، ما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في وريد في القدم، وتوفي متأثراً بإصابته قبل وصوله إلى
مستشفى الهرم
.
وتمكنت
الأجهزة الأمنية
من إلقاء القبض على المتهمين وباشرت
النيابة العامة
التحقيقات في الواقعة. (روسيا اليوم)
