إقتصاد
لأوّل مرّة... الإمارات تُحقّق 262 مليار درهم في صادراتها الصناعية
Lebanon 24
09-02-2026
|
06:08
photos
سجلت الصادرات الصناعية لدولة
الإمارات
، للمرة الأولى في تاريخها، قيمة 262 مليار درهم خلال 2025، بنمو 25% مقارنة بعام 2024، وأكثر من ضعف ما كانت عليه منذ تأسيس
وزارة الصناعة
والتكنولوجيا المتقدمة في 2020. (العين الاخبارية)
