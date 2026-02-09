الأمم المتحدة: كان يمكن تجنب الفظاعات وكارثة الفاشر في السودان

أكد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء على في تُعدّ "كارثة" كان من الممكن تجنبها، معربا عن مخاوفه من تكرار أحداث مماثلة في كردفان.



وقال أمام في "لطالما حذر مكتبي من خطر وقوع فظائع جماعية في مدينة الفاشر التي ظلت محاصرة أكثر من عام. وقد وثقنا سابقا أنماطا من هذه الفظائع في مناسبات عديدة، بما في ذلك خلال هجوم قوات الدعم السريع للاستيلاء على مخيم زمزم... كان التهديد واضحا، لكن تم تجاهل تحذيراتنا".

