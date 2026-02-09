تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بحث
عربي-دولي
الأمم المتحدة: كان يمكن تجنب الفظاعات وكارثة الفاشر في السودان
Lebanon 24
09-02-2026
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
المفوض السامي
للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاثنين أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء
قوات الدعم السريع
على
الفاشر
في
السودان
تُعدّ "كارثة" كان من الممكن تجنبها، معربا عن مخاوفه من تكرار أحداث مماثلة في كردفان.
وقال
فولكر تورك
أمام
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
في
جنيف
"لطالما حذر مكتبي من خطر وقوع فظائع جماعية في مدينة الفاشر التي ظلت محاصرة أكثر من عام. وقد وثقنا سابقا أنماطا من هذه الفظائع في مناسبات عديدة، بما في ذلك خلال هجوم قوات الدعم السريع للاستيلاء على مخيم زمزم... كان التهديد واضحا، لكن تم تجاهل تحذيراتنا".
