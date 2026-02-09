تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً

Lebanon 24
09-02-2026 | 10:27
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً photos 0
أطلق الملياردير الأميركي إيلون ماسك تحذيراً للعالم بأسره، من انهيار البنية التحتية للطاقة في غضون 30 إلى 36 شهراً.
وقال ماسك في حوار موسع أجراه مع بودكاست "تشيكي باينت" الذي يقدمه جون كوليسون: "سنفقد طاقتنا. تذكروا كلامي. لا يمكنكم أن تصبحوا أكبر من ذلك هنا".

وأوضح أنّ استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة يفوق قدرة الشبكات الحالية على التكيف، ما قد يؤدي إلى انقطاعات كهربائية واسعة النطاق تهدد استمرارية الخدمات الرقمية الأساسية.
 
وعن رأيه في كيفية التغلب على هذا التهديد، كشف ماسك عن خطة غير مسبوقة تهدف إلى نقل جزء حاسم من القدرات الحاسوبية إلى الفضاء.
 
وتتضمن المبادرة إطلاق مليون قمر صناعي صغير إلى المدار المنخفض، مزودة بوحدات معالجة مركزية تعمل مباشرة بالطاقة الشمسية، مستغلة ثبات الإشعاع الشمسي في الفضاء الخارجي.
 
وأضاف: "الشمس موجودة دائما في الفضاء، لذا يمكننا توليد طاقة لا تنضب لتشغيل هذه الأنظمة، بعيداً عن قيود الأرض". (العربية)
 
 
 
