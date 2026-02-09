إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً

أطلق الملياردير الأميركي تحذيراً للعالم بأسره، من انهيار البنية التحتية للطاقة في غضون 30 إلى 36 شهراً.

وقال في حوار موسع أجراه مع "تشيكي باينت" الذي يقدمه : "سنفقد طاقتنا. تذكروا كلامي. لا يمكنكم أن تصبحوا أكبر من ذلك هنا".



وأوضح أنّ استهلاك للطاقة يفوق قدرة الشبكات الحالية على التكيف، ما قد يؤدي إلى انقطاعات كهربائية واسعة النطاق تهدد استمرارية الأساسية.

وعن رأيه في كيفية التغلب على هذا التهديد، كشف ماسك عن خطة غير مسبوقة تهدف إلى نقل جزء حاسم من القدرات الحاسوبية إلى الفضاء.

وتتضمن المبادرة إطلاق مليون قمر صناعي صغير إلى المدار المنخفض، مزودة بوحدات معالجة مركزية تعمل مباشرة بالطاقة الشمسية، مستغلة ثبات الإشعاع الشمسي في الفضاء الخارجي.

وأضاف: "الشمس موجودة دائما في الفضاء، لذا يمكننا توليد طاقة لا تنضب لتشغيل هذه الأنظمة، بعيداً عن قيود الأرض". (العربية)