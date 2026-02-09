بقرار رئاسي... عباس يطرح مسودة "الدستور المؤقت" للنقاش العام

أصدر رئيس ورئيس لمنظمة التحرير، ، قراراً رئاسياً يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع المؤقت لدولة ، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية للجنة الوطنية لصياغة الدستور ووسائل النشر المعتمدة.



ويهدف القرار إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، حيث دعا المواطنين ومؤسسات والقوى السياسية والأكاديميين إلى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم على المسودة خلال فترة زمنية تمتد إلى يوماً من تاريخ صدور القرار.



وبحسب مقتضيات القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور استلام الملاحظات ودراستها وتصنيفها بين ملاحظات جوهرية تمس المبادئ الدستورية، وأخرى فنية تتعلق بالصياغة.

وسيتم إدخال التعديلات اللازمة بما يضمن التوافق الوطني والمصلحة العامة، تمهيداً لرفع تقرير مفصل بالتوصيات إلى لاعتماده قبل إعداد النسخة النهائية. وأكد القرار ضرورة تنفيذ أحكامه من قبل الجهات المختصة، على أن يُعمل به فور صدوره ويُنشر في .





