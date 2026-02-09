هل تنجح القوات الروسية في حسم "أم المعارك" بشرق أوكرانيا؟

أعلن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية كثفت هجماتها في محاولة حاسمة للسيطرة على مدينة بوكروفسك وميرنوهراد المجاورة شرقي البلاد.

وتأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة في وقت تسعى فيه لفرض سيطرتها الكاملة على إقليم دونيتسك، تزامناً مع ضغوط أميركية متزايدة على للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب التي دخلت عامها الرابع.



وفيما أكدت أن قواتها لا تزال تستميت في الدفاع عن الجزء من بوكروفسك، رسم باحثون عسكريون في مدونة "ديب " صورة أكثر قتامة؛ حيث أظهرت خرائطهم سيطرة روسية شبه كاملة على المدينة، واصفين المواجهات الحالية بأنها "آخر المعارك" للسيطرة على المدينتين الاستراتيجيتين.

ويُعد سقوط بوكروفسك، التي تشكل مركزاً رئيساً لسكك الحديد، أكبر انتصار ميداني لموسكو منذ سقوط أفدييفكا في مطلع عام 2024.



وأوضح الفيلق السابع للرد السريع الأوكراني أن القوات الروسية تستغل "القصور" في الدفاعات الجوية الأوكرانية وتكثف استخدام القنابل الموجهة، مستفيدة من تفوقها العددي والسيطرة على المناطق المرتفعة.

ورغم هذا التقدم، يشير المحللون إلى أن لم تسيطر إلا على نحو 1.3% من الأراضي منذ مطلع عام 2023، إلا أن استهدافها الممنهج لشبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر الماضية ألحق أضراراً بالغة بالقدرات الأوكرانية.



