تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
فانس: ترامب وحده من يرسم "الخطوط الحمراء" مع طهران
Lebanon 24
09-02-2026
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
نائب الرئيس
الأميركي، جيه دي فانس، أن الكلمة الفصل في صياغة "الخطوط الحمراء" والموقف النهائي من المفاوضات الجارية مع
طهران
تعود حصراً للرئيس
دونالد ترامب
. وأوضح فانس أن الرئيس يعتزم تقييم كافة الخيارات المتاحة مع فريقه التفاوضي قبل تحديد الخطوات المقبلة حيال الملف
الإيراني
.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب محادثات جرت بوساطة عُمانية نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لفتح نافذة جديدة للدبلوماسية، تزامناً مع تعزيز الحشود البحرية الأميركية قرب السواحل
الإيرانية
ووعيد طهران بردٍّ
قاسم
في حال تعرضها لأي هجوم.
كما تزامنت هذه التحركات مع تداعيات حملة القمع الواسعة التي شهدتها
إيران
في كانون الثاني الماضي ضد التظاهرات المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى.
من جانبه، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المحادثات بأنها "فرصة لحل عادل"، مشدداً على ضرورة تخلي
واشنطن
عن مواقفها المتشددة واحترام التزاماتها، مع تمسك بلاده برفع
العقوبات
وحقوقها في تخصيب اليورانيوم.
يُذكر أن العملية التفاوضية كانت قد تعثرت العام الماضي بعد 5 جولات بسبب الخلاف حول التخصيب، فيما كان
ترامب
قد شارك العام المنصرم في عمليات قصف استهدفت مواقع نووية إيرانية، وهدد بالتدخل العسكري خلال الاحتجاجات الأخيرة قبل أن يتراجع عن ذلك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الأميركي: ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن تحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات مع إيران
Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: ترامب سيتخذ القرار النهائي بشأن تحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات مع إيران
10/02/2026 02:58:31
10/02/2026 02:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني: طهران لم تتراجع عن خطوطها الحمراء لكن واشنطن فعلت
Lebanon 24
لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني: طهران لم تتراجع عن خطوطها الحمراء لكن واشنطن فعلت
10/02/2026 02:58:31
10/02/2026 02:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
من طهران إلى جنوب لبنان.. خطوط المعركة رُسمت
Lebanon 24
من طهران إلى جنوب لبنان.. خطوط المعركة رُسمت
10/02/2026 02:58:31
10/02/2026 02:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع "واللا" الإسرائيلي: من المتوقع أن يطلب نتنياهو خلال زيارته لواشنطن من ترامب دعم اعتبار "الخط الأصفر" الحدود الرسمية الجديدة لإسرائيل مع قطاع غزة
Lebanon 24
موقع "واللا" الإسرائيلي: من المتوقع أن يطلب نتنياهو خلال زيارته لواشنطن من ترامب دعم اعتبار "الخط الأصفر" الحدود الرسمية الجديدة لإسرائيل مع قطاع غزة
10/02/2026 02:58:31
10/02/2026 02:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
نائب الرئيس
الإيرانية
دبلوماسي
الإيراني
العقوبات
دونالد
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
Lebanon 24
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
16:57 | 2026-02-09
09/02/2026 04:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
Lebanon 24
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
16:53 | 2026-02-09
09/02/2026 04:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
16:47 | 2026-02-09
09/02/2026 04:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
Lebanon 24
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
16:43 | 2026-02-09
09/02/2026 04:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
Lebanon 24
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
16:15 | 2026-02-09
09/02/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2026-02-09
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
16:53 | 2026-02-09
بموازنة "تريليونية".. هيغسيث يعلن خطة ترامب للإنفاق على الدفاع
16:47 | 2026-02-09
الجيش الإسرائيلي يعيد هيكلة وحداته بعد انتقادات لممارسات في غزة
16:43 | 2026-02-09
برعاية سعودية أميركية.. مباركة دولية لاتفاق دمشق و"قسد"
16:15 | 2026-02-09
منظمة دولية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن معتقلين مسيحيين
16:03 | 2026-02-09
دعوى قضائية ضد "حزب الله" بـ53 مليون دولار
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 02:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 02:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
10/02/2026 02:58:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24