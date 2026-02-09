فانس: ترامب وحده من يرسم "الخطوط الحمراء" مع طهران

أكد الأميركي، جيه دي فانس، أن الكلمة الفصل في صياغة "الخطوط الحمراء" والموقف النهائي من المفاوضات الجارية مع تعود حصراً للرئيس . وأوضح فانس أن الرئيس يعتزم تقييم كافة الخيارات المتاحة مع فريقه التفاوضي قبل تحديد الخطوات المقبلة حيال الملف .



وتأتي هذه التصريحات في أعقاب محادثات جرت بوساطة عُمانية نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة لفتح نافذة جديدة للدبلوماسية، تزامناً مع تعزيز الحشود البحرية الأميركية قرب السواحل ووعيد طهران بردٍّ في حال تعرضها لأي هجوم.

كما تزامنت هذه التحركات مع تداعيات حملة القمع الواسعة التي شهدتها في كانون الثاني الماضي ضد التظاهرات المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى.



من جانبه، وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المحادثات بأنها "فرصة لحل عادل"، مشدداً على ضرورة تخلي عن مواقفها المتشددة واحترام التزاماتها، مع تمسك بلاده برفع وحقوقها في تخصيب اليورانيوم.

يُذكر أن العملية التفاوضية كانت قد تعثرت العام الماضي بعد 5 جولات بسبب الخلاف حول التخصيب، فيما كان قد شارك العام المنصرم في عمليات قصف استهدفت مواقع نووية إيرانية، وهدد بالتدخل العسكري خلال الاحتجاجات الأخيرة قبل أن يتراجع عن ذلك.



