تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد عقود من الجريمة.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل المرجع محمد باقر الصدر

Lebanon 24
09-02-2026 | 12:32
A-
A+
بعد عقود من الجريمة.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل المرجع محمد باقر الصدر
بعد عقود من الجريمة.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل المرجع محمد باقر الصدر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان سعدون صبري القيسي، المتورط في اغتيال المرجع الديني السيد محمد باقر الصدر في ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، أن تنفيذ الحكم جاء بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية الأصولية، مشيراً إلى أن القيسي -الذي كان يشغل رتبة لواء في النظام السابق- أدين بارتكاب جرائم إنسانية جسيمة، شملت التورط في قتل السيد الصدر وعدد من علماء بيت الحكيم ومواطنين أبرياء.
 
وكان القيسي قد أُلقي القبض عليه في أواخر كانون الثاني 2025 ضمن مجموعة من خمسة أشخاص وصفوا بـ"أعتى المجرمين"، حيث اعترف صراحةً بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق السيد الصدر وشقيقته "بنت الهدى".

ويُعد محمد باقر الصدر من أبرز المراجع الشيعة ومؤسسي حزب الدعوة الإسلامية، وكان نظام صدام حسين قد نفذ بحقه حكم الإعدام عام 1980 بتهمة "العمالة والتخابر".
 
وتأتي عملية إعدام القيسي اليوم لتسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ العراق الحديث، مؤكدة ملاحقة القضاء العراقي لمرتكبي الإعدامات الجماعية والانتهاكات التي طالت المعارضين إبان تلك الحقبة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: كانت قدوة أبي سليم ياغي الأولى المرجع الأعلى السيد محمد باقر الصدر والإمام السيد موسى الصدر والإمام الخميني والإمام الخامنئي
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
السجون المصرية تنفذ حكم الإعدام بحق قاتل الطفل في وضح النهار
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية: تنفيذ حكم الإعدام بحق عنصرين من "داعش" شاركا في تفجير حافلة للزوار
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حكم صدر بحق قاتل رئيس الوزراء الياباني السابق
lebanon 24
Lebanon24
10/02/2026 02:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسلام

العراقي

القضايا

إسلامي

القضاء

الهدى

المجر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-02-09
Lebanon24
16:53 | 2026-02-09
Lebanon24
16:47 | 2026-02-09
Lebanon24
16:43 | 2026-02-09
Lebanon24
16:15 | 2026-02-09
Lebanon24
16:03 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24