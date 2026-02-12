منعاً لانفجار "القنبلة الموقوتة".. العراق يكشف خفايا عملية أمنية حساسة

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن عملية نقل معتقلي تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق تمت وفق حسابات دقيقة وإجراءات أمنية مشددة، كاشفاً عن وصول عدد المنقولين إلى أكثر من 4500 عنصر حتى الآن.
وأوضح النعمان أن هذا القرار الاستراتيجي جاء لمنع تسرب هؤلاء الإرهابيين من السجون السورية وضمان عدم تحولهم إلى "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن القومي، مبيناً أن عملية النقل تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي.
وشدد على أن جميع السجون التي أودعوا فيها تخضع بالكامل لسلطة وزارة العدل وتحت إجراءات أمنية قوية جداً، مؤكداً عدم تسجيل أي خرق أو حالة عدم انضباط.
وفي السياق ذاته، أشار النعمان إلى أن الحكومة العراقية جددت دعواتها للدول الأجنبية لسحب رعاياها من الإرهابيين، منتقداً "الاستجابة الدولية الضعيفة" لهذا الملف الذي لا يزال يشكل خطراً إقليمياً، وداعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأمنية لإنهاء هذا الملف.