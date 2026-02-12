تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

منعاً لانفجار "القنبلة الموقوتة".. العراق يكشف خفايا عملية أمنية حساسة

Lebanon 24
12-02-2026 | 08:36
منعاً لانفجار القنبلة الموقوتة.. العراق يكشف خفايا عملية أمنية حساسة
منعاً لانفجار القنبلة الموقوتة.. العراق يكشف خفايا عملية أمنية حساسة photos 0
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أن عملية نقل معتقلي تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق تمت وفق حسابات دقيقة وإجراءات أمنية مشددة، كاشفاً عن وصول عدد المنقولين إلى أكثر من 4500 عنصر حتى الآن.

وأوضح النعمان أن هذا القرار الاستراتيجي جاء لمنع تسرب هؤلاء الإرهابيين من السجون السورية وضمان عدم تحولهم إلى "قنبلة موقوتة" تهدد الأمن القومي، مبيناً أن عملية النقل تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وشدد على أن جميع السجون التي أودعوا فيها تخضع بالكامل لسلطة وزارة العدل وتحت إجراءات أمنية قوية جداً، مؤكداً عدم تسجيل أي خرق أو حالة عدم انضباط.

وفي السياق ذاته، أشار النعمان إلى أن الحكومة العراقية جددت دعواتها للدول الأجنبية لسحب رعاياها من الإرهابيين، منتقداً "الاستجابة الدولية الضعيفة" لهذا الملف الذي لا يزال يشكل خطراً إقليمياً، وداعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأمنية لإنهاء هذا الملف.

الحكومة العراقية

التحالف الدولي

المجتمع الدولي

القائد العام

الأمن القومي

وزارة العدل

العراقية

السورية

