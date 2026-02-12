مفاجأة مدوية في حادث الطائرة الهندية المنكوبة... ماذا فعل الطيّار؟

كشفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" ، أن التحقيقات الأولية في حادث تحطم رحلة التي كان على متنها 260 شخصاً، في أحمد أباد، تشير إلى أن الكارثة لم تنجم عن عطل فني، بل قد تكون نتيجة عمل متعمد.



وفقاً للتقرير الأولي الصادر عن في حوادث في 2025، تم تحويل مفاتيح الوقود من وضع التشغيل إلى وضع الإيقاف فور الإقلاع، وأظهرت تسجيلات صوت قمرة القيادة حواراً بين الطيارين حول سبب قطع الوقود، حيث نفى أحد الطيارين قيامه بذلك.



وتكون الطاقم المسؤول من القائد سميت صبهاروال، والطيار المساعد كلايف كوندر، وتوفي كلاهما ضمن الضحايا.



وخلص الاستنتاج الفني المبدئي إلى استبعاد وجود أي عطل ميكانيكي في الطائرة، وأكد أن إيقاف المحركات كان يدوياً، ما أدى إلى فقدان القوة وسقوط الطائرة.



وبحسب الصحيفة الإيطالية، يعتقد المحققون أن قائد الطائرة هو من قام بإيقاف مفاتيح الوقود، بينما لا تزال المسؤوليات الرسمية قيد التحقيق.



وأظهرت بعض التقارير أن الطيار كان يعاني من اكتئاب، إلا أن أسرته نفت هذه المزاعم، وطالبت بإعادة التحقيق.



من المتوقع أن يتضمن التقرير النهائي للهيئة للطيران المدني توصيات بشأن التقييم النفسي المستمر للطيارين، ومراقبة صحتهم العقلية، لضمان عدم تكرار حوادث مشابهة. (الامارات 24)

