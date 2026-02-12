ماكرون: لا ضرورة ملحة لبدء حوار مع بوتين في الوقت الراهن

أعلن إيمانويل ماكرون، في ختام قمة غير رسمية في بلجيكا اليوم الخميس، أنه لا يرى ضرورة ملحة لبدء حوار مباشر مع في الوقت الراهن.

وشدد ماكرون على أن الأولوية حالياً تكمن في ترتيب البيت وتحديد المطالب المشتركة، قائلاً: "الأمر ليس مسألة أيام، نحن نحضر الأمور، وعلينا الاستعداد كأوروبيين لنكون جاهزين للنقاش في الوقت المناسب".



وفي المقابل، جاء الرد الروسي سريعاً وعلى لسان سيرغي لافروف، الذي وصف تصريحات ماكرون بشأن العودة للحوار بأنها "دبلوماسية سيئة جداً".

وأكد لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي" أن مستعد دائماً لتلقي أي اتصال وإجراء محادثات "جدية" وسماع المقترحات، مشيراً إلى أن قنوات التواصل مفتوحة لمن يرغب في بجدية، وذلك رداً على تلميحات السابقة بأن الحوار مع يجري الإعداد له على "المستوى الفني".



