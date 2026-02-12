تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ماكرون: لا ضرورة ملحة لبدء حوار مع بوتين في الوقت الراهن

Lebanon 24
12-02-2026 | 13:55
ماكرون: لا ضرورة ملحة لبدء حوار مع بوتين في الوقت الراهن
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام قمة غير رسمية في بلجيكا اليوم الخميس، أنه لا يرى ضرورة ملحة لبدء حوار مباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوقت الراهن.
 
وشدد ماكرون على أن الأولوية حالياً تكمن في ترتيب البيت الأوروبي وتحديد المطالب المشتركة، قائلاً: "الأمر ليس مسألة أيام، نحن نحضر الأمور، وعلينا الاستعداد كأوروبيين لنكون جاهزين للنقاش في الوقت المناسب".

وفي المقابل، جاء الرد الروسي سريعاً وعلى لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي وصف تصريحات ماكرون بشأن العودة للحوار بأنها "دبلوماسية سيئة جداً".
 
وأكد لافروف في مقابلة مع قناة "آر تي" أن بوتين مستعد دائماً لتلقي أي اتصال وإجراء محادثات "جدية" وسماع المقترحات، مشيراً إلى أن قنوات التواصل مفتوحة لمن يرغب في النقاش بجدية، وذلك رداً على تلميحات باريس السابقة بأن الحوار مع موسكو يجري الإعداد له على "المستوى الفني".

