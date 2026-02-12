تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

زيلينسكي يؤكد: ندعم مقترحات السلام الأميركية لإنهاء الحرب مع روسيا

Lebanon 24
12-02-2026 | 23:18
زيلينسكي يؤكد: ندعم مقترحات السلام الأميركية لإنهاء الحرب مع روسيا
زيلينسكي يؤكد: ندعم مقترحات السلام الأميركية لإنهاء الحرب مع روسيا photos 0
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان كييف تسعى إلى دعم مقترحات السلام الأميركية لإنهاء الحرب ⁠مع روسيا.

وقال زيلينسكي، في مقابلة نشرتها مجلة "ذي أتلانتيك"، ‌إن كييف مستعدة لإجراء انتخابات رئاسية واستفتاء على الاتفاق، لكنها لن ‌تقبل باتفاق ‌يضر بمصالح أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي للمجلة الأميركية أن "الأسلوب الذي اخترناه هو ألا يعتقد الأميركيون أننا نريد مواصلة الحرب... لهذا السبب بدأنا في دعم ‌مقترحاتهم بكل سبيل يسرع ‌الأمور".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا إن بلاده "لا تخشى شيئا. هل نحن مستعدون للانتخابات؟ مستعدون. هل نحن مستعدون للاستفتاء؟ مستعدون".

ويسعى زيلينسكي إلى بناء ⁠علاقات جيدة ‌مع واشنطن منذ أن تحول اجتماع في المكتب ⁠البيضاوي في شباط 2025 إلى مشادة ⁠كلامية مع ترامب ونائبه جيه دي فانس.

ونفى زيلينسكي ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز" ⁠هذا الأسبوع عن إجراء الانتخابات والاستفتاء في 24 فبراير، الذكرى الرابعة لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال إن هناك "أمورا لم تُحسم بعد مثل وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية الأميركية المقترحة ضد أي غزو مستقبلي".

ونقلت المجلة عنه قوله "لا أحد يتشبث بالسلطة. ‌أنا مستعد للانتخابات. لكننا من أجل ذلك نحتاج إلى الأمن وضمانات أمنية ووقف لإطلاق النار".

وحثّ زيلينسكي الشركاء الأوروبيين على تسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي في أعقاب الهجمات الجوية الروسية العنيفة على بلاده.
 
