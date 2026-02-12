اتفاقية تجارية تاريخية بين أميركا وتايوان

أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن إدارة توصلت إلى اتفاق تجاري مع تايوان يقضي بإزالة أو خفض "99%" من الرسوم الجمركية.



وبحسب مسؤولين أميركيين مطلعين على التحضيرات لفعالية 19 شباط التي ستُعقد في "معهد السلام الأميركي" في المعروف حاليا باسم "معهد جيه للسلام في " فإن الاتفاق يتضمن إخضاع صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة لضريبة بنسبة "15%" أو وفق معدل "الدولة الأكثر رعاية" المعتمد لدى الحكومة الأميركية، وهي النسبة نفسها المفروضة على شركاء آخرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل "اليابان" و" الجنوبية".



وحضر الممثل التجاري "جيمييسون جرير" توقيع الاتفاق المتبادل تحت رعاية "المعهد الأميركي في تايوان" و"المكتب التمثيلي الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة"، كما شارك في مراسم التوقيع "لي تشيون تشنج" نائبة رئيس الوزراء التايواني و"جين ني يانج" الحكومية.



ويأتي الاتفاق قبل زيارة "ترامب" المقررة إلى " " في "نيسان"، مع الإشارة إلى أنه يعكس تعمقا في العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتايوان.



وبموجب الاتفاق ستقوم تايوان باستثمارات بقيمة "250" مليار دولار في صناعات أميركية مثل رقائق الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والطاقة، كما تقول الحكومة التايوانية إنها ستوفر ما يصل إلى "250" مليار دولار إضافية على شكل ضمانات ائتمانية لدعم استثمارات الشركات الأصغر في الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)

