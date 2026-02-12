تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

اتفاقية تجارية تاريخية بين أميركا وتايوان

Lebanon 24
12-02-2026 | 23:30
A-
A+
اتفاقية تجارية تاريخية بين أميركا وتايوان
اتفاقية تجارية تاريخية بين أميركا وتايوان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب توصلت إلى اتفاق تجاري مع تايوان يقضي بإزالة أو خفض "99%" من الرسوم الجمركية.

وبحسب مسؤولين أميركيين مطلعين على التحضيرات لفعالية 19 شباط التي ستُعقد في "معهد السلام الأميركي" في واشنطن المعروف حاليا باسم "معهد دونالد جيه ترامب للسلام في الولايات المتحدة" فإن الاتفاق يتضمن إخضاع صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة لضريبة بنسبة "15%" أو وفق معدل "الدولة الأكثر رعاية" المعتمد لدى الحكومة الأميركية، وهي النسبة نفسها المفروضة على شركاء آخرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل "اليابان" و"كوريا الجنوبية".

وحضر الممثل التجاري "جيمييسون جرير" توقيع الاتفاق المتبادل تحت رعاية "المعهد الأميركي في تايوان" و"المكتب التمثيلي الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة"، كما شارك في مراسم التوقيع "لي تشيون تشنج" نائبة رئيس الوزراء التايواني و"جين ني يانج" الوزيرة الحكومية.

ويأتي الاتفاق قبل زيارة "ترامب" المقررة إلى "الصين" في "نيسان"، مع الإشارة إلى أنه يعكس تعمقا في العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتايوان.

وبموجب الاتفاق ستقوم تايوان باستثمارات بقيمة "250" مليار دولار في صناعات أميركية مثل رقائق الكمبيوتر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والطاقة، كما تقول الحكومة التايوانية إنها ستوفر ما يصل إلى "250" مليار دولار إضافية على شكل ضمانات ائتمانية لدعم استثمارات الشركات الأصغر في الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تقرير أميركي: اتفاقية التجارة بين أميركا وتايوان تترك تساؤلات كبيرة دون إجابة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق تجاري مفاجئ بين أميركا والهند يثير تساؤلات حول استمراريته
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاق تجاري "تاريخي" بين الهند والاتحاد الأوروبي خلال أيام
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند والاتحاد الأوروبي يختتمان المفاوضات على اتفاق تجاري تاريخي
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

روسيا اليوم

دارة الرئيس

الوزيرة

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:56 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:22 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:53 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:35 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:56 | 2026-02-13
Lebanon24
02:51 | 2026-02-13
Lebanon24
02:22 | 2026-02-13
Lebanon24
01:53 | 2026-02-13
Lebanon24
01:35 | 2026-02-13
Lebanon24
01:23 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24