لا مؤتمر ولا صور.. علامات كشفت عن "جفاف دبلوماسي" في آخر لقاء بين ترامب ونتنياهو

تحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن أجواء وصفتها بـ"الجفاف الدبلوماسي" رافقت زيارة إلى ولقائه الرئيس الأميركي، وذلك في ظل تباينات واضحة بشأن الملف طغت على المشهد السياسي.وبحسب تقرير للصحيفة، اختلف اللقاء الأخير عن اجتماعات سابقة جمعت الرجلين منذ عام 2016، إذ غابت المظاهر البروتوكولية التقليدية، فلم يُستقبل نتنياهو أمام ، ولم يُتح للصحفيين التقاط الصور المعتادة، كما لم تُفتح الجلسة أمام أسئلة الإعلام، ولم يُعقد مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات.كما تجنب نتنياهو الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، في خطوة اعتبرتها الصحيفة غير مألوفة.وأشارت إلى أن مدة الزيارة القصيرة، التي لم تتجاوز 30 ساعة، تعكس طبيعة المرحلة الحساسة، وتعد استثناء في سياق اللقاءات الثنائية بين الجانبين.وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأميركية لم تُبدِ رغبة في إبراز الملف الإيراني إعلاميا، إذ أغلق الاجتماع أمام في إطار سياسة تهدف إلى تجنب التصريحات العلنية حول هذا الملف المعقد.ونقلت عن السيناتور جون كينيدي قوله إن ملتزم تجاه الشعب الإيراني لكنه يتبع "استراتيجية دقيقة لا خطوات متسرعة"، وهو موقف كرره أيضاً السيناتور ليندسي غراهام الذي أشار إلى أن الرئيس يدرس خياراته بعناية رغم تشدده تجاه .ورأت الصحيفة أن الرسائل الصادرة عن الإدارة الأميركية توحي بأن التحرك ضد طهران أصبح مسألة توقيت لا مبدأ، معتبرة أن فرص التوصل إلى اتفاق بين الجانبين تبدو محدودة حاليا.