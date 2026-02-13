مقتل شخصين وإصابة ثالث في إطلاق نار بجامعة ولاية كارولاينا الجنوبية

شهدت جامعة ولاية كارولاينا الجنوبية (South Carolina State University) في أورانجبيرغ بالولايات المتحدة، مساء الخميس 12 شباط 2026، حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث .



ووقع إطلاق النار عند الساعة 9:15 مساءً بالتوقيت المحلي، في شقة ضمن مجمع "هوغين سويتس" السكني المخصص للطلاب . وعلى إثر الحادث، فرضت الجامعة إغلاقاً شاملاً (lockdown) على الجامعي استمر لعدة ساعات .



وأفاد بيان الجامعة على أن مسؤوليها لم يؤكدوا بعد هوية الضحيتين ولا حالة الجريح . وطُلب من الطلاب الموجودين داخل الحرم التوجه إلى الداخل وإقفال الأبواب وإطفاء الأنوار والبقاء بعيداً عن الأنظار، فيما طُلب من غير المتواجدين في الحرم البقاء في أماكنهم .



وألغت الجامعة الحصص الدراسية المقررة يوم الجمعة، وأعلنت توفير مرشدين نفسيين للطلاب . وتجري قوات إنفاذ القانون في الولاية (SLED) تحقيقاً في الحادث، فيما لم تتوفر معلومات فورية عن الجاني أو الدافع .



يشار إلى أن الجامعة، التي تضم أكثر من 3,000 طالب وهي إحدى مؤسسات التعليم العالي التاريخية للسود (HBCU)، سبق أن شهدت حادثي إطلاق نار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أحدهما في المجمع السكني نفسه، وأسفرا عن مقتل شخص وإصابة آخر .

