عربي-دولي
مقتل شخصين وإصابة ثالث في إطلاق نار بجامعة ولاية كارولاينا الجنوبية
Lebanon 24
13-02-2026
|
04:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت جامعة ولاية كارولاينا الجنوبية (South Carolina State University) في أورانجبيرغ بالولايات المتحدة، مساء الخميس 12 شباط 2026، حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث .
ووقع إطلاق النار عند الساعة 9:15 مساءً بالتوقيت المحلي، في شقة ضمن مجمع "هوغين سويتس" السكني المخصص للطلاب . وعلى إثر الحادث، فرضت الجامعة إغلاقاً شاملاً (lockdown) على
الحرم
الجامعي استمر لعدة ساعات .
وأفاد بيان الجامعة على
فيسبوك
أن مسؤوليها لم يؤكدوا بعد هوية الضحيتين ولا حالة الجريح . وطُلب من الطلاب الموجودين داخل الحرم التوجه إلى الداخل وإقفال الأبواب وإطفاء الأنوار والبقاء بعيداً عن الأنظار، فيما طُلب من غير المتواجدين في الحرم البقاء في أماكنهم .
وألغت الجامعة الحصص الدراسية المقررة يوم الجمعة، وأعلنت توفير مرشدين نفسيين للطلاب . وتجري قوات إنفاذ القانون في الولاية (SLED) تحقيقاً في الحادث، فيما لم تتوفر معلومات فورية عن الجاني أو الدافع .
يشار إلى أن الجامعة، التي تضم أكثر من 3,000 طالب وهي إحدى مؤسسات التعليم العالي التاريخية للسود (HBCU)، سبق أن شهدت حادثي إطلاق نار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أحدهما في المجمع السكني نفسه، وأسفرا عن مقتل شخص وإصابة آخر .
