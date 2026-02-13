تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
زلزال قوي يضرب إقليم بلوشستان في باكستان
Lebanon 24
13-02-2026
|
04:44
ضرب زلزال بلغت شدته بين 5.5 و5.6 درجة على مقياس ريختر، صباح
الجمعة 13
شباط/فبراير 2026، إقليم
بلوشستان
جنوب غرب
باكستان، وفق كل من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية .
وأشارت الهيئة الأميركية إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 79 كيلومتراً من مدينة خوزدار، وعلى عمق 10 كيلومترات ، في حين أفادت المصادر الباكستانية بأن قوته بلغت 5.6 درجة وعمقه 13 كيلومتراً ومركزه 86 كيلومتراً
شمال شرق
خوزدار . وسبق الهزة الرئيسية هزة أولى بقوة 3.8 درجات عند الساعة 10:52 صباحاً بالتوقيت المحلي .
وامتدت الهزات لتشمل عدة مقاطعات في إقليمي بلوشستان والسند، من بينها خوزدار وجهل ماغسي ودادو وسوكور وجاكوب آباد، ما دفع السكان إلى الخروج من المنازل وأماكن العمل .
