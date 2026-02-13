زلزال قوي يضرب إقليم بلوشستان في باكستان

ضرب زلزال بلغت شدته بين 5.5 و5.6 درجة على مقياس ريختر، صباح شباط/فبراير 2026، إقليم باكستان، وفق كل من هيئة المسح الجيولوجي الأميركية وإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية .



وأشارت الهيئة الأميركية إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 79 كيلومتراً من مدينة خوزدار، وعلى عمق 10 كيلومترات ، في حين أفادت المصادر الباكستانية بأن قوته بلغت 5.6 درجة وعمقه 13 كيلومتراً ومركزه 86 كيلومتراً خوزدار . وسبق الهزة الرئيسية هزة أولى بقوة 3.8 درجات عند الساعة 10:52 صباحاً بالتوقيت المحلي .



وامتدت الهزات لتشمل عدة مقاطعات في إقليمي بلوشستان والسند، من بينها خوزدار وجهل ماغسي ودادو وسوكور وجاكوب آباد، ما دفع السكان إلى الخروج من المنازل وأماكن العمل .

Advertisement