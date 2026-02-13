تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عن غير قصد.. فضح شركة تجسس إسرائيلية بصورة على "لينكد إن"!
Lebanon 24
13-02-2026
|
04:43
كشفت شركة التجسس
الإسرائيلية
"باراغون سوليوشنز" عن غير قصد لوحة التحكم السرّية لأداتها "غرافيت" في منشور على منصة "لينكد إن"، في خطوة وُصفت بأنها زلة أمنية جسيمة منحت لمحة نادرة عن آلية عمل الأداة في استهداف الاتصالات المشفّرة.
وكان الباحث في الأمن السيبراني يوره فان بيرخن قد رصد في 11 شباط صورة نشرتها المستشارة القانونية العامة للشركة على "لينكد إن"، قبل أن تُحذف سريعاً.
وأظهرت لقطة الشاشة لوحة معلومات تتضمن رقماً هاتفيا تشيكيا يحمل اسم Valentina، إضافة إلى واجهات لمراقبة تطبيقات مشفّرة مثل "
واتساب
" عبر ثغرات "زيرو-كليك".
وتأسست "باراغون" عام 2019
في إسرائيل
، وتسوّق "غرافيت" بوصفه برنامج مراقبة متطوراً يتيح الوصول عن بُعد إلى الهواتف المحمولة.
وتُصنَّف الأداة ضمن ما يُعرف بـ"برمجيات التجسس المأجور"، إذ تستطيع اختراق الأجهزة من دون تفاعل المستخدم، واستخراج الرسائل من تطبيقات مثل واتساب، إضافة إلى البيانات المخزنة والاتصالات الحية.
