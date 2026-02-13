تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عن غير قصد.. فضح شركة تجسس إسرائيلية بصورة على "لينكد إن"!

Lebanon 24
13-02-2026 | 04:43
A-
A+
عن غير قصد.. فضح شركة تجسس إسرائيلية بصورة على لينكد إن!
عن غير قصد.. فضح شركة تجسس إسرائيلية بصورة على لينكد إن! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت شركة التجسس الإسرائيلية "باراغون سوليوشنز" عن غير قصد لوحة التحكم السرّية لأداتها "غرافيت" في منشور على منصة "لينكد إن"، في خطوة وُصفت بأنها زلة أمنية جسيمة منحت لمحة نادرة عن آلية عمل الأداة في استهداف الاتصالات المشفّرة.

وكان الباحث في الأمن السيبراني يوره فان بيرخن قد رصد في 11 شباط صورة نشرتها المستشارة القانونية العامة للشركة على "لينكد إن"، قبل أن تُحذف سريعاً.

وأظهرت لقطة الشاشة لوحة معلومات تتضمن رقماً هاتفيا تشيكيا يحمل اسم Valentina، إضافة إلى واجهات لمراقبة تطبيقات مشفّرة مثل "واتساب" عبر ثغرات "زيرو-كليك".

وتأسست "باراغون" عام 2019 في إسرائيل، وتسوّق "غرافيت" بوصفه برنامج مراقبة متطوراً يتيح الوصول عن بُعد إلى الهواتف المحمولة.

وتُصنَّف الأداة ضمن ما يُعرف بـ"برمجيات التجسس المأجور"، إذ تستطيع اختراق الأجهزة من دون تفاعل المستخدم، واستخراج الرسائل من تطبيقات مثل واتساب، إضافة إلى البيانات المخزنة والاتصالات الحية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لينكد إن" تتحضّر لمرحلة جديدة لصُنّاع المحتوى
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التنفيذي لشركة "لازارد" يحذّر: تطورات كبيرة محتملة في إيران وسط مؤشرات غير مباشرة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"ادج" الإماراتيّة تستحوذ على شركة دفاع إسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"تجمع الصناعيين في البقاع" اجتمع في مكاتب شركة مياه "البردوني"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:53:50 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

إسرائيل

واتساب

براني

سولي

تشيك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:19 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:48 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-02-13
Lebanon24
06:00 | 2026-02-13
Lebanon24
05:19 | 2026-02-13
Lebanon24
04:48 | 2026-02-13
Lebanon24
04:44 | 2026-02-13
Lebanon24
04:34 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24