وسط مطالب بتدخّل طبي عاجل.. عمران خان يفقد 85% من بصره في السجن

أفاد محامي رئيس الوزراء السابق والمسجون أمام بأن موكله فقد نحو 85% من البصر في عينه اليمنى، في تطور صحي يضاف إلى سلسلة التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها.



ويقضي خان (73 عاماً)، الموقوف منذ آب 2023، حكماً بالسجن 14 عاماً بتهم فساد، ضمن عشرات التي يؤكد أنها ملفّقة لإبعاده عن الحياة السياسية، وهو ما ينفيه الجيش.



وقال محاميه ، في تقرير قُدّم الخميس واطّلعت عليه ، نقلاً عن نجم الكريكيت السابق الذي تحوّل إلى سياسي: "لم يتبقَّ له سوى 15% من البصر في عينه اليمنى".



وأشار تقرير تقصّي الحقائق إلى أن خان يعاني "رؤية ضبابية ومشوّشة بشكل مستمر" منذ تشرين الأول 2025، من دون أن تتخذ سلطات السجن أي إجراء.



وجاء تقديم التقرير عقب اجتماع استمر ساعتين بين صفدار وخان، بأمر من المحكمة ، التي حدّدت للسلطات مهلة تنتهي في 16 شباط للسماح لخان بمراجعة طبيبه الشخصي وإعداد تقرير مفصّل عن حالته الصحية.



وقال تارر من قبل إن خان نُقل إلى المستشفى هذا الشهر وخضع لإجراء علاجي لعينه استغرق 20 دقيقة.



وقال حزب حركة الإنصاف بقيادة خان في بيان: "نطالب بتنفيذ فوري وشفاف لأمر المحكمة، ووصول غير مقيد إلى من يختارهم من الأخصائيين المؤهلين ووضع حد للأساليب التي تعرض حياته للخطر أثناء الاحتجاز".



وواجه الحزب حملة قمع بعد أن أثار اعتقال خان، في أيار 2023، احتجاجات في أنحاء البلاد ضد الجيش، وأصبح أكبر حزب في انتخابات 2024.



لكنه قال إن تزويرا حرمه من الفوز بعدد أكبر من المقاعد لمساعدة أحزاب أخرى على تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة رئيس الوزراء ، وهي اتهامات ينفيها شريف وحلفاؤه. (آرم نيوز)

Advertisement