الصين تحذر واشنطن: أي محاولة لفصل تايوان قد تؤدي لمواجهة

قال وزير الخارجية
الصيني وانغ يي، إن أي محاولة أمريكية "للتآمر" بهدف فصل تايوان عن الصين
ستؤدي "على الأرجح إلى مواجهة".
وفي مداخلة خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ
، دعا وانغ يي واشنطن
إلى سلوك مسار التعاون مع بكين
.
وقال: "ولكن ثمة مسار آخر، مسار فك الارتباط والانفصال وقطع العلاقات مع الصين (...) وتشكيل فصائل ومجموعات مختلفة تستهدف الصين، وصولًا إلى التحريض والتآمر بهدف تقسيم الصين عبر تايوان، ما يعني تجاوز الخطوط الحمراء للصين".
وحذر قائلًا: "هذا الأمر قد يؤدي على الأرجح إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة".
كما حذر الوزير الصيني من الدعوات "غير المحسوبة" التي تطالب الولايات المتحدة
بفك الارتباط الاقتصادي مع الصين، وقال إنه على الرغم من بعض الإشارات الإيجابية الأخيرة من البيت الأبيض
، فإن بعض الأصوات الأمريكية
تقوض العلاقة بين البلدين.
ودعا إلى سياسة "إيجابية وواقعية" من واشنطن
، وقال في مؤتمر ميونيخ للأمن إن أفضل نتيجة لكلا البلدين هي التعاون.
وتعتبر الصين أن تايوان جزء لا يتجزأ من البر الصيني، وتؤكد أن مبدأ "إعادة التوحيد" غير قابل للتفاوض، حتى لو استدعى ذلك استخدام القوة.
وتقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع بكين وليس مع تايبيه، لكن الجزيرة
تعول على واشنطن في شكل رئيس للتزود بالأسلحة.