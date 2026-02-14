تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الصين تحذر واشنطن: أي محاولة لفصل تايوان قد تؤدي لمواجهة

Lebanon 24
14-02-2026 | 07:10
A-
A+

الصين تحذر واشنطن: أي محاولة لفصل تايوان قد تؤدي لمواجهة
الصين تحذر واشنطن: أي محاولة لفصل تايوان قد تؤدي لمواجهة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن أي محاولة أمريكية "للتآمر" بهدف فصل تايوان عن الصين ستؤدي "على الأرجح إلى مواجهة".

وفي مداخلة خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، دعا وانغ يي واشنطن إلى سلوك مسار التعاون مع بكين.

وقال: "ولكن ثمة مسار آخر، مسار فك الارتباط والانفصال وقطع العلاقات مع الصين (...) وتشكيل فصائل ومجموعات مختلفة تستهدف الصين، وصولًا إلى التحريض والتآمر بهدف تقسيم الصين عبر تايوان، ما يعني تجاوز الخطوط الحمراء للصين".

وحذر قائلًا: "هذا الأمر قد يؤدي على الأرجح إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة".

كما حذر الوزير الصيني من الدعوات "غير المحسوبة" التي تطالب الولايات المتحدة بفك الارتباط الاقتصادي مع الصين، وقال إنه على الرغم من بعض الإشارات الإيجابية الأخيرة من البيت الأبيض، فإن بعض الأصوات الأمريكية تقوض العلاقة بين البلدين.

ودعا إلى سياسة "إيجابية وواقعية" من واشنطن، وقال في مؤتمر ميونيخ للأمن إن أفضل نتيجة لكلا البلدين هي التعاون.

وتعتبر الصين أن تايوان جزء لا يتجزأ من البر الصيني، وتؤكد أن مبدأ "إعادة التوحيد" غير قابل للتفاوض، حتى لو استدعى ذلك استخدام القوة.

وتقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع بكين وليس مع تايبيه، لكن الجزيرة تعول على واشنطن في شكل رئيس للتزود بالأسلحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الصينية: جيشنا جاهز لمواجهة أي أعمال استفزازية تهدف لاستقلال تايوان عن الصين
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشال تايمز": بكين تحذر واشنطن من أن مبيعات الأسلحة إلى تايوان قد تهدد زيارة ترامب للصين في أبريل
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسات تحذّر: الإفراط في استخدام سماعات الرأس قد يؤدي إلى فقدان السمع
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تحذّر من أي "مغامرة عسكرية" في إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

البيت الأبيض

الأمريكية

من واشنطن

دبلوماسي

الجزيرة

ميونيخ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-02-14
Lebanon24
11:00 | 2026-02-14
Lebanon24
10:45 | 2026-02-14
Lebanon24
10:40 | 2026-02-14
Lebanon24
10:19 | 2026-02-14
Lebanon24
10:00 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24