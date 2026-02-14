الصين تحذر واشنطن: أي محاولة لفصل تايوان قد تؤدي لمواجهة

قال الصيني وانغ يي، إن أي محاولة أمريكية "للتآمر" بهدف فصل تايوان عن ستؤدي "على الأرجح إلى مواجهة".



وفي مداخلة خلال مؤتمر الأمن في ، دعا وانغ يي إلى سلوك مسار التعاون مع .



وقال: "ولكن ثمة مسار آخر، مسار فك الارتباط والانفصال وقطع العلاقات مع الصين (...) وتشكيل فصائل ومجموعات مختلفة تستهدف الصين، وصولًا إلى التحريض والتآمر بهدف تقسيم الصين عبر تايوان، ما يعني تجاوز الخطوط الحمراء للصين".



وحذر قائلًا: "هذا الأمر قد يؤدي على الأرجح إلى مواجهة بين الصين والولايات المتحدة".



كما حذر الوزير الصيني من الدعوات "غير المحسوبة" التي تطالب بفك الارتباط الاقتصادي مع الصين، وقال إنه على الرغم من بعض الإشارات الإيجابية الأخيرة من ، فإن بعض الأصوات تقوض العلاقة بين البلدين.



ودعا إلى سياسة "إيجابية وواقعية" ، وقال في مؤتمر ميونيخ للأمن إن أفضل نتيجة لكلا البلدين هي التعاون.



وتعتبر الصين أن تايوان جزء لا يتجزأ من البر الصيني، وتؤكد أن مبدأ "إعادة التوحيد" غير قابل للتفاوض، حتى لو استدعى ذلك استخدام القوة.



وتقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع بكين وليس مع تايبيه، لكن تعول على واشنطن في شكل رئيس للتزود بالأسلحة.



