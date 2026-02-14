تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
الولايات المتحدة تشن 10 غارات على أهداف لداعش في سوريا
Lebanon 24
14-02-2026
|
08:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
القيادة المركزية
الأميركية أنها شنت 10 غارات على أكثر من 30 هدفا لتنظيم
الدولة الإسلامية
في
سوريا
بين الثالث من شباط و12 من الشهر نفسه.
وأضافت أن
الولايات المتحدة
قصفت أهدافا عبارة عن بنية تحتية ومخازن أسلحة للتنظيم .
