الولايات المتحدة تشن 10 غارات على أهداف لداعش في سوريا

أعلنت الأميركية أنها شنت 10 غارات على أكثر من 30 هدفا لتنظيم في بين الثالث من شباط و12 من الشهر نفسه.وأضافت أن قصفت أهدافا عبارة عن بنية تحتية ومخازن أسلحة للتنظيم .