زيلينسكي: الأسلحة تتطور أسرع من الحلول السياسية لوقف الحرب

رأى الرئيس الأوكراني ، أن الأسلحة تتطور بصورة أسرع من الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الروسي لبلاده.وقال أمام "تتطور الأسلحة بسرعة تفوق القرارات السياسية الرامية إلى وقف" الحرب، مشيرًا إلى أن مسيّرات شاهد التصميم والتي تطلقها ، أصبحت أكثر فتكا مع استمرار النزاع.