تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في حال فوزه بالانتخابات.. لابيد يكشف خارطة طريق حكومته المستقبلية

Lebanon 24
14-02-2026 | 08:37
A-
A+
في حال فوزه بالانتخابات.. لابيد يكشف خارطة طريق حكومته المستقبلية
في حال فوزه بالانتخابات.. لابيد يكشف خارطة طريق حكومته المستقبلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، تفاصيل أولية حول الحكومة التي يعتزم تشكيلها إذا نجح في الإطاحة بائتلاف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة.

وخلال مقابلة مع صحيفة "معاريف"، قدم لابيد تقديرات لنتائج الانتخابات، متوقعًا أن يحصل تحالف المعارضة على نحو 62 إلى 63 مقعدًا في الكنيست.

وأوضح أن الحكومة المقبلة ستضم الأحزاب الصهيونية فقط، مستبعدًا بذلك أي مشاركة للأحزاب العربية في إطار حكومته المستقبلية.

وأضاف: "لن نتحالف مع الأحزاب العربية في الحكومة المقبلة، ومنصور عباس رئيس تحالف "القائمة العربية الموحدة" يدرك ذلك جيدًا".

وانتهز لابيد الفرصة لاستعراض خارطة طريق حكومة برئاسته، ولكن من خلال انتقاد سياسة الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أنه "على العكس من سياسة نتنياهو، نعتزم رعاية الطبقة المتوسطة، واستقطاب "الحريديم" عبر إقرار الخدمة العسكرية، ورفع ضريبة القيمة المضافة عن الوحدات السكنية المستأجرة، وتقليص عدد وزارات الحكومة لترشيد النفقات المبالغ فيها"، على حد قوله.

وفيما يخص "الحريديم" المتهربين من الخدمة العسكرية، كشف لابيد عن أن "هذه الشريحة تكلف الحكومة دعمًا يصل إلى 60 مليار شيكل سنويًا، بهذا المبلغ يمكننا تغيير نظام التعليم، وخفض أو إلغاء ضريبة القيمة عن الوحدات السكنية، ودفع عجلة الاقتصاد.

وانتقد أيضًا ما وصفه بـ"بذخ" الإنفاق على وزارات الائتلاف الحكومي، مشيرًا إلى أنه يزيد على 5 مليارات شيكل، وهو ما يوجب حتمية ترشيد النفقات عبر تقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة.

وأضاف: "لتأمين نفقاته، اقتطع الائتلاف التمويل المخصص للناجين من المحرقة النازية، وحولوه إلى ما يوصف بوزارة التراث، ولا يتضح نهائيًا دور هذه الوزارة".

واعتبر لابيد أن "نصف الوزارات الحكومية غير ضرورية؛ ولا يكترث نتنياهو بشيء سوى بقائه السياسي"، قائلًا عن نتنياهو: "إنه يريد البقاء في السلطة لشهر أو شهرين إضافيين، ولا يُبالي حتى بناخبي الليكود".

وخلص في نهاية اللقاء إلى أن "حكومة نتنياهو لا تعمل بكفاءة في مختلف المجالات، سواء تعلق ذلك بالأمن العام والشخصي، أم بسبل تقليص غلاء المعيشة". (آرم نيوز) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أردوغان وعبد الله الثاني يرسمان خارطة طريق لاستقرار المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"القمة العالمية للعلماء" ترسم خارطة طريق لإنهاء الأمراض المستعصية
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي: قانون الفجوة المالية يشكّل خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الشؤون تبحث خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للإسكان العام في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 19:32:49 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

الأمن العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المستقبل

الصهيوني

المعارضة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-02-14
Lebanon24
11:00 | 2026-02-14
Lebanon24
10:45 | 2026-02-14
Lebanon24
10:40 | 2026-02-14
Lebanon24
10:19 | 2026-02-14
Lebanon24
10:00 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24