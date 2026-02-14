إحصائيات جديدة تبرز تنوع جنسيات الجنود في الجيش الإسرائيلي

أظهرت إحصاءات إسرائيلية نتائج مفاجئة حول هوية جنسيات شريحة كبيرة من جنود الجيش ، بحسب صحيفة " " العبرية.وأشارت الصحيفة إلى خدمة 12,135 جنديًا يحملون الجنسية في الجيش، و6,127 فرنسيًا، وأكثر من 3,000 جندي يحملون الجنسيتين والأوكرانية، وأكثر من 1000 يحملون جنسيات: بريطانية، ورومانية، وبولندية، وإثيوبية، وكندية.وقالت الصحيفة العبرية إن الجيش الإسرائيلي أزاح الستارة لأول مرة عن قائمة الجنود ذوي الجنسيات الأجنبية، استجابة لطلب بموجب قانون حرية المعلومات.وكشف الجيش الإسرائيلي عن توزيع الجنسيات الأجنبية بين جميع أفراد الخدمة العسكرية، ما يُظهر أن 50,632 جنديًا يحملون جنسيات إضافية إلى جانب جنسيتهم ، يخدمون في الجيش.وأوضح أن 4,440 جنديًا يحملون جنسيتين أجنبيتين، بينما يحمل 162 جنديًا 3 جنسيات بالإضافة إلى جنسيتهم الإسرائيلية.واستجابة لطلب تلقاه الجيش الإسرائيلي في آذار العام الماضي، بموجب قانون حرية المعلومات، ونُشِرَ على موقع "ديكلاسيفايد" ، تضمنت قائمة الجنود الذين يحملون جنسية أجنبية واحدة، بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية.وتضمنت قائمة أخرى أولئك الذين يحملون جنسيتين أجنبيتين على الأقل.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه قد يكون هناك جنودٌ يُحتسبون على كلتا القائمتين.