عبد العاطي: هناك أفكار للتعامل مع حصر السلاح في غزة

رأى وزير الخارجيّة المصريّة بدر عبد العاطي، أنّه "يجب تنفيذ كلّ استحقاقات المرحلة الثّانية في ، والاجتماع الأوّل لـ"مجلس السّلام" بشأن غزّة في 19 شباط الحالي في ، هام في هذا الإطار"، مشيرًا إلى أنّ "هناك أفكارًا مبتكرةً للتعامل مع حصر السّلاح في غزّة، من خلال توافق ومظلّة فلسطينيَّين".

ولفت في تصريح لقناة " "، إلى أنّ "خطّة الرّئيس الأميركي لغزّة تتضمّن 20 نقطة، ولن نسمح لأي جهة بالتركيز على نقاط بعينها وإغفال أخرى"، مشدّدًا على أنّ "الانسحاب من قطاع غزّة إلى المنطقة العازلة، جزء لا يتجزّأ من خطّة ".

وقال إن "المشكلة هي في عراقيل ، ونحن نتفاعل مع واشنطن بشأنها باعتبارها من الضّامنين للاتفاق"، مركّزًا على أنّه "يجب تكثيف الضّغط لإزالة العقبات أمام دخول لجنة إدارة غزّة، وللسّماح بإدخال المساعدات والبيوت المتنقّلة إلى غزّة"