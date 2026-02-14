تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عبد العاطي: هناك أفكار للتعامل مع حصر السلاح في غزة

Lebanon 24
14-02-2026 | 12:51
عبد العاطي: هناك أفكار للتعامل مع حصر السلاح في غزة
رأى وزير الخارجيّة المصريّة بدر عبد العاطي، أنّه "يجب تنفيذ كلّ استحقاقات المرحلة الثّانية في قطاع غزة، والاجتماع الأوّل لـ"مجلس السّلام" بشأن غزّة في 19 شباط الحالي في واشنطن، هام في هذا الإطار"، مشيرًا إلى أنّ "هناك أفكارًا مبتكرةً للتعامل مع حصر السّلاح في غزّة، من خلال توافق ومظلّة فلسطينيَّين".

ولفت في تصريح لقناة "الجزيرة"، إلى أنّ "خطّة الرّئيس الأميركي دونالد ترامب لغزّة تتضمّن 20 نقطة، ولن نسمح لأي جهة بالتركيز على نقاط بعينها وإغفال أخرى"، مشدّدًا على أنّ "الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزّة إلى المنطقة العازلة، جزء لا يتجزّأ من خطّة ترامب".

وقال إن "المشكلة هي في عراقيل إسرائيل، ونحن نتفاعل مع واشنطن بشأنها باعتبارها من الضّامنين للاتفاق"، مركّزًا على أنّه "يجب تكثيف الضّغط لإزالة العقبات أمام دخول لجنة إدارة غزّة، وللسّماح بإدخال المساعدات والبيوت المتنقّلة إلى غزّة"

Lebanon24
16:45 | 2026-02-14
Lebanon24
16:20 | 2026-02-14
Lebanon24
16:16 | 2026-02-14
Lebanon24
16:08 | 2026-02-14
Lebanon24
16:00 | 2026-02-14
Lebanon24
16:00 | 2026-02-14
