"فرصة صفرية".. هل اقتربت حرب أميركا - إيران؟

قبل أيام من جولة جديدة من المفاوضات بين وطهران خفّض الجانب الأميركي من سقف التوقعات بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق.



ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن مبعوث الرئيس "ستيف ويتكوف" ومستشاره "جاريد كوشنر" أبلغا الرئيس " " بأن التجارب السابقة تظهر أن التوصل إلى "صفقة جيدة" مع شديد الصعوبة وربما مستحيل مع الإشارة إلى أن الإيرانيين حتى الآن "يقولون كل الأمور الصحيحة".



وأضاف مسؤول أميركي آخر وفق الموقع أنه يرى "فرصة صفرية" لأن توافق أي طرح أميركي أو العكس.



وبحسب "أكسيوس" اتفق " " ورئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" خلال اجتماعهما في الأربعاء الماضي على زيادة الضغط الاقتصادي على إيران وخصوصا في ملف مبيعات النفط مع اعتبار أن هذا المسار قد يبدل حسابات طهران ويدفعها لتنازلات أكبر بشأن برنامجها النووي.



وقال مسؤولون أميركيون إن حملة الضغط ستسير بالتوازي مع المحادثات النووية ومع بناء قوة عسكرية مستمرة في لاحتمال تنفيذ ضربات إذا فشلت الدبلوماسية مشيرين إلى أن الطرفين اتفقا على هدف نهائي هو إيران بلا قدرة على الحصول على أسلحة نووية.



وفيما لفت مسؤول أميركي إلى وجود اختلاف بين ترامب ونتنياهو حول طريقة الوصول إلى الهدف أكد أن ويتكوف وكوشنر سيواصلان التفاوض بموقف صارم وإذا ظهرت صفقة يعتبرانها مرضية فستُعرض على ترامب لاتخاذ القرار.



وذكر التقرير أن ويتكوف وكوشنر سيلتقيان الإيرانيين الثلاثاء في "جنيف" للجولة الثانية بعد جولة أولى عُقدت في مسقط في وقت سابق من الشهر الجاري مع تأكيد مسؤول أميركي أن واشنطن "واقعية وحذرة" وأن " في ملعبهم" وأنه إذا لم تكن هناك "صفقة حقيقية" فلن يتم قبولها. (العين الاخبارية)

Advertisement