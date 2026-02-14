تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"فرصة صفرية".. هل اقتربت حرب أميركا - إيران؟

Lebanon 24
14-02-2026 | 23:18
فرصة صفرية.. هل اقتربت حرب أميركا - إيران؟
فرصة صفرية.. هل اقتربت حرب أميركا - إيران؟ photos 0
قبل أيام من جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران خفّض الجانب الأميركي من سقف التوقعات بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن مبعوث الرئيس "ستيف ويتكوف" ومستشاره "جاريد كوشنر" أبلغا الرئيس "دونالد ترامب" بأن التجارب السابقة تظهر أن التوصل إلى "صفقة جيدة" مع إيران شديد الصعوبة وربما مستحيل مع الإشارة إلى أن الإيرانيين حتى الآن "يقولون كل الأمور الصحيحة".

وأضاف مسؤول أميركي آخر وفق الموقع أنه يرى "فرصة صفرية" لأن توافق إيران على أي طرح أميركي أو العكس.

وبحسب "أكسيوس" اتفق "ترامب" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خلال اجتماعهما في البيت الأبيض الأربعاء الماضي على زيادة الضغط الاقتصادي على إيران وخصوصا في ملف مبيعات النفط مع اعتبار أن هذا المسار قد يبدل حسابات طهران ويدفعها لتنازلات أكبر بشأن برنامجها النووي.

وقال مسؤولون أميركيون إن حملة الضغط ستسير بالتوازي مع المحادثات النووية ومع بناء قوة عسكرية مستمرة في الشرق الأوسط لاحتمال تنفيذ ضربات إذا فشلت الدبلوماسية مشيرين إلى أن الطرفين اتفقا على هدف نهائي هو إيران بلا قدرة على الحصول على أسلحة نووية.

وفيما لفت مسؤول أميركي إلى وجود اختلاف بين ترامب ونتنياهو حول طريقة الوصول إلى الهدف أكد أن ويتكوف وكوشنر سيواصلان التفاوض بموقف صارم وإذا ظهرت صفقة يعتبرانها مرضية فستُعرض على ترامب لاتخاذ القرار.

وذكر التقرير أن ويتكوف وكوشنر سيلتقيان الإيرانيين الثلاثاء في "جنيف" للجولة الثانية بعد جولة أولى عُقدت في مسقط في وقت سابق من الشهر الجاري مع تأكيد مسؤول أميركي أن واشنطن "واقعية وحذرة" وأن "الكرة في ملعبهم" وأنه إذا لم تكن هناك "صفقة حقيقية" فلن يتم قبولها. (العين الاخبارية)
