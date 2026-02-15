ترامب لـحماس: للتخلي عن السلاح بشكل كامل وفوريّ

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب لـ"حماس": للتخلي عن السلاح بشكل كامل وفوريّ

Lebanon 24
15-02-2026 | 10:54
دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حركة "حماس"، إلى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري".

وقال ترامب في منشور على منصة " تروث سوشيال: " "يتمتع مجلس السلام بإمكانيات غير محدودة. في تشرين الاول الماضي، أطلقت خطة لإنهاء الصراع في غزة نهائيا، وقد اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رؤيتنا بالإجماع. بعد ذلك بوقت قصير، سهلنا وصول المساعدات الإنسانية بسرعة قياسية، وضمنا إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء منهم والأموات. في الشهر الماضي فقط، انضم إليّ اثنان وعشرون عضوًا مؤسسًا بارزًا في دافوس، سويسرا، للاحتفال بتأسيسه رسميًا، ولتقديم رؤية طموحة للمدنيين في غزة، ثم، في نهاية المطاف، إلى ما هو أبعد من غزة - السلام العالمي!".

وتابع ترامب: "في 19 شباط 2026، سأنضم مجددًا إلى أعضاء مجلس السلام في معهد دونالد ج. ترامب للسلام في واشنطن العاصمة، حيث سنعلن أن الدول الأعضاء قد تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة، وخصصت آلاف الأفراد لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان غزة. من الأهمية بمكان أن تلتزم حماس بتعهدها بالنزع الكامل والفوري للسلاح. سيثبت مجلس السلام أنه أهم هيئة دولية في التاريخ، ويشرفني أن أخدم كرئيس له". (العربية)
مواضيع ذات صلة
ترامب: حماس وافقت على التخلي عن سلاحها وعليها فعل ذلك وإلا لن يكون لها وجود
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بارو: يجب على "حزب الله" التخلي عن السلاح
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة متفجرة على "حفارة" في بلدة مارون الراس ما أدى إلى احتراقها بشكلٍ كامل
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: على حماس الانتقال لمرحلة نزع السلاح الكلي والفوري
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 19:46:14 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

الدول الأعضاء

دونالد ترامب

مجلس السلام

مجلس الأمن

سكان غزة

دونالد

واشنطن

