ترامب لـحماس: للتخلي عن السلاح بشكل كامل وفوريّ

دعا الرئيس الأميركي ، حركة " "، إلى التخلي عن سلاحها بشكل "كامل وفوري".



وقال في منشور على منصة " تروث سوشيال: " "يتمتع بإمكانيات غير محدودة. في تشرين الاول الماضي، أطلقت خطة لإنهاء الصراع في غزة نهائيا، وقد اعتمد رؤيتنا بالإجماع. بعد ذلك بوقت قصير، سهلنا وصول المساعدات الإنسانية بسرعة قياسية، وضمنا إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء منهم والأموات. في الشهر الماضي فقط، انضم إليّ اثنان وعشرون عضوًا مؤسسًا بارزًا في دافوس، ، للاحتفال بتأسيسه رسميًا، ولتقديم رؤية طموحة للمدنيين في غزة، ثم، في نهاية المطاف، إلى ما هو أبعد من غزة - السلام العالمي!".



وتابع ترامب: "في 19 شباط 2026، سأنضم مجددًا إلى أعضاء مجلس السلام في معهد ج. ترامب للسلام في العاصمة، حيث سنعلن أن قد تعهدت بأكثر من 5 مليارات دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار غزة، وخصصت آلاف الأفراد لقوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية للحفاظ على الأمن والسلام لسكان غزة. من الأهمية بمكان أن تلتزم حماس بتعهدها بالنزع الكامل والفوري للسلاح. سيثبت مجلس السلام أنه أهم هيئة دولية في التاريخ، ويشرفني أن أخدم كرئيس له". (العربية)

