ترامب: دول مجلس السلام تعهدت بـ5 مليارات دولار لغزة

أعلن الرئيس ⁠الأميركي ، أن الدول ‌الأعضاء في تعهدت بتقديم ‌أكثر ‌من 5 مليارات دولار لدعم الجهود ‌الإنسانية وإعادة ‌الإعمار ⁠في غزة.

وأضاف في منشور على ⁠منصة "‌ "، ⁠أن خصصت أيضا ⁠آلاف الأفراد ⁠لقوة تحقيق الاستقرار التي فوضتها ، وللشرطة المحلية في القطاع الفلسطيني المدمر.



ومن جهة أخرى، جدد الرئيس الأميركي مطالبته حركة بالانتقال إلى مرحلة نزع السلاح "الكلي والفوري"، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل الأساس لأي ترتيبات أمنية وسياسية في .



وكتب في منشوره: "ببالغ الأهمية، ينبغي على حماس أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري"، وذلك قبل أيام من الاجتماع الأول لمجلس السلام المقرر في الخميس.



وأكد ترامب أن تنفيذ التزامات نزع السلاح ونشر يمثلان ركيزتين أساسيتين في خطة المرحلة المقبلة، لضمان بيئة آمنة تمهد لتسوية سياسية مستدامة.