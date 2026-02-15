زيلينسكي يعلن عن حزم دعم أوروبية جديدة في قطاعي الطاقة والدفاع

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير ، اليوم الأحد، عن توصل بلاده إلى اتفاق مع حلفائها يقضي بتقديم حزم دعم جديدة في قطاعي الطاقة والمجال العسكري، وذلك مع اقتراب الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب مع .



وأوضح زيلينسكي، عبر منصة "إكس"، أن الاتفاق تم في ميونيخ مع قادة "صيغة برلين" على تقديم مساعدات محددة بحلول 24 شباط الجاري.

وكان الرئيس الأوكراني قد أعرب، عقب اجتماع ضم نحو 12 قائداً أوروبياً يوم الجمعة الماضي، عن أمله في الحصول على دعم إضافي يشمل صواريخ للدفاع الجوي، مؤكداً مراهنة بلاده على وصول الشحنات في مواعيدها المحددة.



وتأتي هذه التحركات لحشد الدعم في وقت تواجه فيه ضغوطاً ميدانية لصد التقدم الروسي، وهجمات جوية مكثفة تستهدف قطاع الطاقة، تزامناً مع ضغوط أميركية للتفاوض من أجل السلام.



وأشار زيلينسكي إلى حجم الهجمات التي تعرضت لها خلال الأسبوع الماضي وحده، حيث أطلقت روسيا نحو 1300 طائرة مسيرة هجومية، و1200 قنبلة جوية موجهة، وعشرات الصواريخ الباليستية، ما ألحق أضراراً بالغة بالبنية التحتية وأدى لانقطاع الكهربائي عن الملايين في ظل طقس شديد البرودة.



