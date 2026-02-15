تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

زيلينسكي يعلن عن حزم دعم أوروبية جديدة في قطاعي الطاقة والدفاع

Lebanon 24
15-02-2026 | 12:00
زيلينسكي يعلن عن حزم دعم أوروبية جديدة في قطاعي الطاقة والدفاع
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن توصل بلاده إلى اتفاق مع حلفائها الأوروبيين يقضي بتقديم حزم دعم جديدة في قطاعي الطاقة والمجال العسكري، وذلك مع اقتراب الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب مع روسيا.

وأوضح زيلينسكي، عبر منصة "إكس"، أن الاتفاق تم في ميونيخ مع قادة "صيغة برلين" على تقديم مساعدات محددة بحلول 24 شباط الجاري.
 
وكان الرئيس الأوكراني قد أعرب، عقب اجتماع ضم نحو 12 قائداً أوروبياً يوم الجمعة الماضي، عن أمله في الحصول على دعم إضافي يشمل صواريخ للدفاع الجوي، مؤكداً مراهنة بلاده على وصول الشحنات في مواعيدها المحددة.

وتأتي هذه التحركات الأوكرانية لحشد الدعم في وقت تواجه فيه كييف ضغوطاً ميدانية لصد التقدم الروسي، وهجمات جوية مكثفة تستهدف قطاع الطاقة، تزامناً مع ضغوط أميركية للتفاوض من أجل السلام.

وأشار زيلينسكي إلى حجم الهجمات التي تعرضت لها أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي وحده، حيث أطلقت روسيا نحو 1300 طائرة مسيرة هجومية، و1200 قنبلة جوية موجهة، وعشرات الصواريخ الباليستية، ما ألحق أضراراً بالغة بالبنية التحتية وأدى لانقطاع التيار الكهربائي عن الملايين في ظل طقس شديد البرودة.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24