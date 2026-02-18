تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بهذا السلاح... إيران قادرة على إغراق حاملات الطائرات والسفن الأميركيّة

Lebanon 24
18-02-2026 | 07:00
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ دوائر عسكرية في إسرائيل كشفت عن هوية السلاح الغامض الذي تراهن عليه إيران، لإغراق أضخم السفن وحاملات الطائرات الأميركية في مياه المنطقة.

وفي هذا السياق، قال موقع "نتسيف" الإسرائيليّ، إنّ الدوائر الإسرائيلية استندت في تحليلها إلى تهديدات أطلقها المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، تزامنت مع وصول حاملتيّ الطائرات "أبراهام لينكولن" و"جيرالد فورد"؛ حيث تشير التقديرات إلى أن طوربيد "الحوت" الفائق السرعة، هو السلاح المقصود لتحييد القوة البحرية الأميركية.

وفي تفسير لما لم يعلنه خامنئي، رأت مصادر الموقع الإسرائيليّ أن "نية المرشد الإيراني الأعلى تتجه إلى سلاح إيراني غير متكافئ، يمكنه فعليًا تحييد التفوق البحري الأميركيّ".

وكشفت المصادر عن هوية السلاح: "طوربيد "الحوت"، هو أحد أهم الأدوات المحورية في استراتيجية البحرية الإيرانية، الرامية إلى مواجهة سفن وحاملات الطائرات الأميركية في المنطقة".

وفي تحليل لطبيعة عمل وأداءات طوربيد "الحوت"، أشارت مصادر التقرير الإسرائيليّ إلى تمتعه بقدرات فائقة على "التجويف"، وهي تقنية حاسمة لاختراق الدروع الكثيفة، تركز طاقة الانفجار من خلالها على تيار حراري عالي السرعة وفي اتجاه دقيق للغاية، وتستخدم التقنية في الصواريخ المضادة للدبابات والسفن لتعزيز القدرة التدميرية، فضلًا عن مساهمتها في تطوير طوربيدات سريعة.

وتُشير المصادر إلى أن "طوربيد "الحوت" هو نسخة معدلة من نظيره الروسي "VA-111 Shkval".

وبحسب تقييمات عسكرية في تل أبيب، يتميَّز "الحوت" بسرعة غير عادية، يتحرك بها داخل فقاعة غازية، تقلل بشكل كبير من الاحتكاك بالماء، ما يسمح له بالوصول إلى سرعة تبلغ حوالي 360 كم/ ساعة، وهي سرعة تربو على 4 أضعاف سرعة الطوربيد التقليدي.

ويعمل نظام دفع الطوربيد بمحرك صاروخي، يتغذى على الوقود الصلب؛ ويمكن تحويله إلى منصة لإطلاق الزوراق السريعة، والغواصات والسفن السطحية.

وبموجب سرعة الطوربيد الهائلة، يصبح من الصعب على أنظمة دفاعات السفن الكشف عنه أو الاستجابة السريعة عن مواجهته، إذ لا تمتلك القطع البحرية الحربية بكل أنواعها سوى القليل من الوقت للاستجابة مع لحظة اكتشاف تحركات الطوربيد.

وجهزت إيران الطوربيد بقدرات تدميرية هائلة، من بينها قدرته على حمل رأس حربية تزن 210 كيلو غرام من المتفجرات، فضلًا عن تصميمه لاختراق هيكل السفن الكبيرة.

في المقابل، لفت التقرير إلى أنه رغم سرعة "الحوت"، فإنه من مدى إطلاق قصير المدى، ما بين 10 إلى 50 كيلو مترًا فقط؛ بالإضافة إلى صعوبة في الملاحة، حيث إن فقاعة الغاز والضوضاء الهائلة تجعل من الصعب على الطوربيد استخدام أنظمة توجيه متقدمة، مثل "السونار". (ارم نيوز)
