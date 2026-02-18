تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
محمد بن زايد وليندسي غراهام يؤكدان العمل المشترك لترسيخ السلام في الشرق الأوسط
Lebanon 24
18-02-2026
|
11:27
استقبل
محمد بن
زايد آل
نهيان
، رئيس
دولة الإمارات
، اليوم الأربعاء، السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي.
وذكرت
وكالة الأنباء
الإماراتية
(وام) أن المباحثات تناولت علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة
الإمارات
والولايات المتحدة.
وشدد الجانبان أثناء اللقاء على "الحرص المتبادل على تعزيز شراكة البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة".
وأضافت الوكالة: "تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها بجانب عدد من
القضايا
والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين والعمل المشترك لترسيخ السلام في منطقة
الشرق الأوسط
والعالم أجمع".
حضر اللقاء حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان
نائب رئيس
ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو
رئيس الدولة
وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. (روسيا اليوم)
