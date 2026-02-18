محمد بن زايد وليندسي غراهام يؤكدان العمل المشترك لترسيخ السلام في الشرق الأوسط

استقبل زايد آل ، رئيس ، اليوم الأربعاء، السيناتور الأميركي ليندسي غراهام في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي.





وذكرت (وام) أن المباحثات تناولت علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة والولايات المتحدة.







وشدد الجانبان أثناء اللقاء على "الحرص المتبادل على تعزيز شراكة البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة".





وأضافت الوكالة: "تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها بجانب عدد من والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين والعمل المشترك لترسيخ السلام في منطقة والعالم أجمع".





حضر اللقاء حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومحمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. (روسيا اليوم)





