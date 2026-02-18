تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
روسيا تحذر من إجراءات أميركية محتملة وتؤكد دعمها لكوبا
Lebanon 24
18-02-2026
|
11:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبلغ
وزير الخارجية
الروسي سيرغي لافروف نظيره الكوبي برونو رودريغيز بأن
موسكو
تحثّ
الولايات المتحدة
على الامتناع عن فرض حصار بحري شامل على كوبا، داعيةً إلى اعتماد مسار المفاوضات بدلًا من ذلك.
وخلال مستهلّ المحادثات التي جرت في موسكو، وصف لافروف كوبا بأنها "دولة شقيقة". ومن المنتظر أن يجري الوزير الكوبي لاحقًا اليوم الأربعاء لقاءات إضافية مع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، وفقًا لوكالة رويترز.
وقال لافروف: "نحن، إلى جانب معظم أعضاء
المجتمع الدولي
، ندعو الولايات المتحدة إلى التحلي بالعقلانية والمسؤولية والامتناع عن خطط فرض حصار بحري على
جزيرة
الحرية".
وأضاف: "نرفض بشكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها ضد
روسيا
وكوبا وتعاوننا، والتي يُزعم أنها تشكل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة أو أي طرف آخر".
وقالت روسيا إنها تبذل قصارى جهدها لمساعدة كوبا على الصمود في وجه محاولة الولايات المتحدة حرمان
الجزيرة
من
النفط
، لكنها كانت تحاشت الإفصاح بدقة عن سبل تحقيق ذلك. وقال سفير موسكو لدى كوبا هذا الشهر إنه "يفترض" أن روسيا ستواصل تزويد هافانا بالنفط.
وقال لافروف إن أي خلافات بين
واشنطن
وهافانا يجب حلها عبر "الحوار المبني على الاحترام المتبادل"، وأضاف أن كوبا مستعدة "لمفاوضات صادقة". (آرم نيوز)
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء ستنقلب رأسا على عقب.. أمطار غزيرة اعتبارا من هذا الموعد
03:37 | 2026-02-18
18/02/2026 03:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
Lebanon 24
رسوم جديدة على جوازات السفر ومُعاملات أخرى.. إليكم بالارقام كم أصبحت
03:51 | 2026-02-18
18/02/2026 03:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
Lebanon 24
"فتوى" لرئيس الحكومة لتمرير اسم في التعيينات
15:00 | 2026-02-17
17/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
Lebanon 24
تقرير أميركي يتكلم عن جنبلاط والجبل.. ماذا ينتظر الدروز؟
05:30 | 2026-02-18
18/02/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
