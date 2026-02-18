روسيا تحذر من إجراءات أميركية محتملة وتؤكد دعمها لكوبا

أبلغ الروسي سيرغي لافروف نظيره الكوبي برونو رودريغيز بأن تحثّ على الامتناع عن فرض حصار بحري شامل على كوبا، داعيةً إلى اعتماد مسار المفاوضات بدلًا من ذلك.





وخلال مستهلّ المحادثات التي جرت في موسكو، وصف لافروف كوبا بأنها "دولة شقيقة". ومن المنتظر أن يجري الوزير الكوبي لاحقًا اليوم الأربعاء لقاءات إضافية مع ، وفقًا لوكالة رويترز.



وقال لافروف: "نحن، إلى جانب معظم أعضاء ، ندعو الولايات المتحدة إلى التحلي بالعقلانية والمسؤولية والامتناع عن خطط فرض حصار بحري على الحرية".





وأضاف: "نرفض بشكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها ضد وكوبا وتعاوننا، والتي يُزعم أنها تشكل تهديدا لمصالح الولايات المتحدة أو أي طرف آخر".





وقالت روسيا إنها تبذل قصارى جهدها لمساعدة كوبا على الصمود في وجه محاولة الولايات المتحدة حرمان من ، لكنها كانت تحاشت الإفصاح بدقة عن سبل تحقيق ذلك. وقال سفير موسكو لدى كوبا هذا الشهر إنه "يفترض" أن روسيا ستواصل تزويد هافانا بالنفط.





وقال لافروف إن أي خلافات بين وهافانا يجب حلها عبر "الحوار المبني على الاحترام المتبادل"، وأضاف أن كوبا مستعدة "لمفاوضات صادقة". (آرم نيوز)

Advertisement