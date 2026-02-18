الشرع يوقع مرسوماً بالعفو العام وتخفيف العقوبات على بعض الجرائم

أفادت الرئاسة مساء اليوم الأربعاء، أن أصدر مرسوما جديدا يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيفها عن آخرين.



وبحسب الرئاسة، القانون رقم (39) للعام 2026 يقضي بمنح عفو عام عن الجـرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه.

