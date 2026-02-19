تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

هل يتلقف خامنئي الرسالة الأميركية؟

Lebanon 24
19-02-2026 | 08:09
هل يتلقف خامنئي الرسالة الأميركية؟
هل يتلقف خامنئي الرسالة الأميركية؟ photos 0
لا تزال المحادثات قائمة، بالكاد. لم يحرز الدبلوماسيون الإيرانيون والأميركيون، الذين يتواصلون بشكل غير مباشر عبر وسطاء عمانيين، أي تقدم جوهري نحو إطار تفاهم يحكم المحادثات اللاحقة - مهما بدا ذلك كافكاوياً - لكنهم يتحدثون، وهذا أفضل ما يمكن أن يأمله الدبلوماسيون في الوقت الراهن. 
في هذا السياق، قال تقرير لـ"The Spectator" أنّ ما يفصل بين إيران وأميركا هو هوة شاسعة بين خطوطهما الحمراء، بل وأكثر من ذلك، جوهر المفاوضات نفسها. فالولايات المتحدة غير مستعدة للتغاضي عن إيران تخصب اليورانيوم، وتمتلك برنامجاً للصواريخ الباليستية، ووكلاء مسلحين في جميع أنحاء المنطقة. إيران، من جانبها، وربما عن غير حكمة - كما قد تكتشف قريباً - لن توافق أبداً على التخلي عن مبادئها الثلاثة المذكورة أعلاه. فهي تفضل أن تنظر إلى المحادثات على أنها مناقشات محددة بدقة حول مستويات التخصيب المسموح بها في دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لا أكثر. 

وقال التقرير:" في إيران، الخوف من الحرب، الذي تضخمه وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بشكل كبير، هو خوف حقيقي. تكمن مشكلة إيران في أن دونالد ترامب لا يُولي اهتمامًا كبيرًا لتفاصيل المشاعر الوطنية الإيرانية. أما مشكلة ترامب، فتكمن في أن الإيرانيين يدركون تمامًا مدى رغبته في إبرام صفقة والحصول على النفط والغاز. 
مع ذلك، من الأفضل لإيران ألا تبالغ في تقدير رغبة دونالد في التوصل إلى اتفاق. فبالنظر إلى التباعد الكبير بين الطرفين فيما يتعلق بالخطوط الحمراء، فضلاً عن جذور العداء العميقة بينهما، فمن غير المرجح أن نتوصل إلى اتفاق في هذه الجولة من المحادثات في جنيف. لذا، فإن تحرك القوات العسكرية الأميركية إلى المنطقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية يمثل تصعيداً خطيراً. لقد انتقلنا من موقف يسعى إلى استخدام التهديد بالعمل العسكري لتحقيق غايات دبلوماسية، إلى موقف مستعد للضرب في حال فشل التوصل إلى اتفاق". 

أضاف التقرير:" إيران، بالنظر إلى تاريخها مع استخدام دونالد ترامب للقوة العسكرية ضد النظام، لا تستطيع أن تتجاهل تهديداته. إنها دبلوماسية السفن الحربية التي تعود إلى القرن التاسع عشر، ولكن بصيغة جديدة تناسب القرن الحادي والعشرين. ببساطة، حشدت القوة المتفوقة تكنولوجيًا قواتها الهائلة على أعتاب هدفها المنشود، وتنتظر أو تشن هجومًا حتى الاستسلام.  آخر مرة استخدمت فيها الإمبراطورية البريطانية هذا التكتيك ضد إيران في القرن التاسع عشر كانت عندما تقاتلت جميع الأطراف للسيطرة على مدينة هرات في غرب أفغانستان. سرعان ما تخلى البلاط الفارسي عن رغبته في التوسع الإقليمي وتراجع إلى ما تبقى من عاصمته في طهران مع تعرض مدنها الساحلية لقصف مدفعي متواصل. لكن كلا الجانبين بحاجة إلى مخرج، أو ما يشبه "النجاح" الذي يمكن تسويقه لجمهورهما المحلي. كان اندفاع دونالد ترامب المتهور نحو الحماس الثوري البدائي، ووعده بوصول "المساعدة" إلى الشعب الإيراني الشجاع بينما كان يُذبح بالآلاف في الانتفاضات الأخيرة، رهنًا بالحظ. وكذلك كان خطه الأحمر بشأن إعدام المتظاهرين، والذي يستمر بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء إيران". 

تابع التقرير:" وبناءً على ذلك، فقد العديد من الإيرانيين ثقتهم في قدرة الولايات المتحدة على القيام بما تقول إنها ستفعله، أي ضرب أجهزة القمع والقتل الجماعي التابعة للجمهورية الإسلامية وإسقاط الجمهورية الإسلامية. وبالمثل، تحتاج طهران أيضاً إلى صرف الانتباه عن الحساب الذي لا بدّ منه عندما يدرك العالم، وشعبها أيضاً، حجم الجرائم المروعة المرتكبة ضد الإيرانيين الأبرياء. وما هي أفضل طريقة لتحقيق ذلك من بثّ الخوف والكراهية تجاه الولايات المتحدة باعتبارها العدو "الحقيقي"؟ إنها حيلة تسمح لآية الله خامنئي بتصوير المتظاهرين كخونة، وبالتالي تبرير المزيد من القمع والقتل. ففي إيران اليوم، الخوف من الحرب، الذي تُضخّمه وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بشكل كبير، حقيقي. ولعل هذا هو السبب في أن النتيجة المحتملة بعد الفشل الحتمي لهذه المحادثات هي أن تشنّ الولايات المتحدة سلسلة من الضربات المحسوبة. ستكون هذه الضربات مصممة لإظهار القوة والوفاء بالوعود، ولكن ليس بما يكفي لإسقاط الجمهورية الإسلامية، التي سيُسمح لها بالعودة إلى الوضع السابق، تحالفاتها مع روسيا والصين ومستويات القمع المروعة في الداخل. وربما حتى محاولة جديدة لإحياء المحادثات النووية، وما إلى ذلك".

ختم:" تحدثوا إلينا، وسنرفع العقوبات، كما فعلنا في سوريا، ويمكنكم استئناف أعمالكم – هكذا كانت الرسالة من واشنطن إلى طهران. رسالةٌ تبدو مستهجنةً لكثير من الإيرانيين والإسرائيليين، لكنها مع ذلك رسالةٌ قد تُنقذ الجمهورية الإسلامية من نفسها، وربما تُعيد إحياء نظامٍ قتل للتو عشرات الآلاف من شعبه بأبشع الطرق الممكنة. إن اختيار طهران لهذا الخيار من عدمه قد يُحدد مصير ملايين الإيرانيين لسنواتٍ مقبلة". 
