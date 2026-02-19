تقرير: أين محاسبة المجتمع الدولي على المرحلة الأخيرة من ضم الأراضي الإسرائيلية؟

نشر موقع "middle east monitor" تقريرا عن مدى قدرة المجتمع الدولي على محاسبة بسبب ضم الاراضي في الضفة الغربية.



واعتبر التقرير أنّه "لا يرغب المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولية التاريخ أو دوره في استعمار إسرائيل لفلسطين. ومع كل انتهاك، تصدر وقادة العالم بيانات وكأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي للمرة الأولى".



وقال:" صرحت وكيلة للأمم المتحدة، روزماري دي كارلو، ردًا على عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، بأن "هذه الخطوات قد تؤدي إلى توسيع المستوطنات من خلال إزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل شراء الأراضي ومنح تراخيص البناء". وينص المقترح الذي تمت الموافقة عليه، والذي قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، على ضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة فعليًا، ما يجعل الأراضي ملكًا للمشروع الاستعماري . وبدون إثبات ملكية الأرض، لن يتمكن من المطالبة بأي حقوق في 60% من أراضيهم. كما صرح المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد ، أنور العنوني، قائلاً : "هذا يشكل تصعيداً جديداً بعد الإجراءات الأخيرة التي تهدف بالفعل إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية". ولكن لماذا لا يتم تحديد التصعيدات الجارية؟"



أضاف التقرير:" لو فكّر المجتمع الدولي مليًا، فأي جزء من إسرائيل لا يمكن إدانته لانتهاكات القانون الدولي؟ هل نسي المجتمع الدولي أن إضفاء الشرعية على إسرائيل يتضمن نفس مسار الانتهاكات التي تُدان إسرائيل بسببها الآن؟ على أي أساس يقرر المجتمع الدولي متى يُعتبر انتهاكًا؟ أدانت خمس وثمانون دولة عضوًا في الأمم المتحدة التشريع الجديد الذي يسمح لإسرائيل بضم المنطقة (ج). كم من هذه الدول الأعضاء تدين - بل وتعلن معارضتها القاطعة - لإقامة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية التي طُهّرت عرقيًا؟ ما العذر الذي ستقدمه هذه الدول الأعضاء إذا اضطرت إلى التمييز بين مصادرة الأراضي عام 1948 وما تلاها مباشرة، والآن - في سياق الإبادة الجماعية وتصاعد العنف الإسرائيلي والفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة؟".



تابع:" في عام 1968، أصدرت إسرائيل أمراً عسكرياً أوقف عملية تسجيل الأراضي في ظل الحكم الأردني. وبموجب اتفاقيات أوسلو، كان من المفترض نقل المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية. في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، حذر رياض منصور، المراقب الدائم للفلسطينيين لدى الأمم المتحدة، من أن "حل الدولتين يجب ألا يتحول إلى مجرد وهم". هذا التصريح عفا عليه الزمن، ويعود إلى خطة التقسيم لعام 1947، التي بُني عليها نموذج الدولتين. إلا أن حل الدولتين لم يكن وهماً، بل أداة استعمارية لترسيخ الاستعمار الصهيوني والحفاظ عليه. كان الأجدر بمنصور أن يدين عملية الاستعمار برمتها وما يرتبط بها من تواطؤ، لكن السلطة الفلسطينية، بطبيعة الحال، لا يمكنها ولن تحيد عن الالتزامات الدولية التي تضمن وجودها على حساب الشعب الفلسطيني".



ختم:" لو اضطر المجتمع الدولي إلى أخذ أفعاله الخاصة فيما يتعلق باستعمار إسرائيل في الاعتبار، لانهار تحت وطأة إغفالاته المتعمدة وتواطئه".



