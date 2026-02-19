تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تقرير: أين محاسبة المجتمع الدولي على المرحلة الأخيرة من ضم الأراضي الإسرائيلية؟

Lebanon 24
19-02-2026 | 09:32
تقرير: أين محاسبة المجتمع الدولي على المرحلة الأخيرة من ضم الأراضي الإسرائيلية؟
نشر موقع "middle east monitor" تقريرا عن مدى قدرة المجتمع الدولي على محاسبة إسرائيل بسبب ضم الاراضي في الضفة الغربية.

واعتبر التقرير أنّه "لا يرغب المجتمع الدولي في تحمّل مسؤولية التاريخ أو دوره في استعمار إسرائيل لفلسطين. ومع كل انتهاك، تصدر الأمم المتحدة وقادة العالم بيانات وكأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي للمرة الأولى". 

وقال:" صرحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري دي كارلو، ردًا على عملية تسجيل الأراضي الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بأن "هذه الخطوات قد تؤدي إلى توسيع المستوطنات من خلال إزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل شراء الأراضي ومنح تراخيص البناء". وينص المقترح الذي تمت الموافقة عليه، والذي قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، على ضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة فعليًا، ما يجعل الأراضي الفلسطينية ملكًا للمشروع الاستعماري الإسرائيلي. وبدون إثبات ملكية الأرض، لن يتمكن الفلسطينيون من المطالبة بأي حقوق في 60% من أراضيهم. كما صرح المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، قائلاً : "هذا يشكل تصعيداً جديداً بعد الإجراءات الأخيرة التي تهدف بالفعل إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية". ولكن لماذا لا يتم تحديد التصعيدات الجارية؟"

أضاف التقرير:" لو فكّر المجتمع الدولي مليًا، فأي جزء من إسرائيل لا يمكن إدانته لانتهاكات القانون الدولي؟ هل نسي المجتمع الدولي أن إضفاء الشرعية على إسرائيل يتضمن نفس مسار الانتهاكات التي تُدان إسرائيل بسببها الآن؟ على أي أساس يقرر المجتمع الدولي متى يُعتبر انتهاكًا؟ أدانت خمس وثمانون دولة عضوًا في الأمم المتحدة التشريع الجديد الذي يسمح لإسرائيل بضم المنطقة (ج). كم من هذه الدول الأعضاء تدين - بل وتعلن معارضتها القاطعة - لإقامة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية التي طُهّرت عرقيًا؟ ما العذر الذي ستقدمه هذه الدول الأعضاء إذا اضطرت إلى التمييز بين مصادرة الأراضي عام 1948 وما تلاها مباشرة، والآن - في سياق الإبادة الجماعية وتصاعد العنف الإسرائيلي والفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة؟".

تابع:" في عام 1968، أصدرت إسرائيل أمراً عسكرياً أوقف عملية تسجيل الأراضي في ظل الحكم الأردني. وبموجب اتفاقيات أوسلو، كان من المفترض نقل المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.  في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، حذر رياض منصور، المراقب الدائم للفلسطينيين لدى الأمم المتحدة، من أن "حل الدولتين يجب ألا يتحول إلى مجرد وهم". هذا التصريح عفا عليه الزمن، ويعود إلى خطة التقسيم لعام 1947، التي بُني عليها نموذج الدولتين. إلا أن حل الدولتين لم يكن وهماً، بل أداة استعمارية لترسيخ الاستعمار الصهيوني والحفاظ عليه. كان الأجدر بمنصور أن يدين عملية الاستعمار برمتها وما يرتبط بها من تواطؤ، لكن السلطة الفلسطينية، بطبيعة الحال، لا يمكنها ولن تحيد عن الالتزامات الدولية التي تضمن وجودها على حساب الشعب الفلسطيني". 

ختم:" لو اضطر المجتمع الدولي إلى أخذ أفعاله الخاصة فيما يتعلق باستعمار إسرائيل في الاعتبار، لانهار تحت وطأة إغفالاته المتعمدة وتواطئه". 
مواضيع ذات صلة
المقررة الأممية: ضم الأراضي المحتلة محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية تثير القلق وتستحق إدانة المجتمع الدولي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعودي تركي: على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحماية المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان سعودي تركي: تثمين الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لدعم حكومة سوريا ورفع العقوبات
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 17:50:12 Lebanon 24 Lebanon 24

